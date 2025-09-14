ジャイアンツ戦で2日連続の死球

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間14日・サンフランシスコ）

ドジャースのマックス・マンシー内野手が13日（日本時間14日）の敵地ジャイアンツ戦で、6回に頭部死球を受けた。その場に倒れ込むも、すぐに立ち上がって一塁に進み、出場を続行。だが、直後の守備からエンリケ・ヘルナンデス内野手と交代した。これで2試合連続の死球となった。

マンシーは「4番・三塁」で先発出場。2点リードの6回に先頭打者として打席に立つと、ジャイアンツ3番手マット・ゲージ投手の94.1マイル（約151.4キロ）のシンカーがヘルメットの側部に直撃した。

ゲージは屈んでうつむいたまま。デーブ・ロバーツ監督もベンチを飛び出して駆け寄ったが、マンシーが立ち上がって一塁に進むと、敵地からも拍手が起きた。代走は送られず、続くテオスカー・ヘルナンデス外野手の三ゴロでアウトになってベンチに下がった。

マンシーは8月15日（同16日）に右腹斜筋の痛みで負傷者リスト入り。9月8日（同9日）に約3週間ぶりに復帰した。前日12日（同13日）のジャイアンツ戦でも死球を受け、8回の守備から途中交代していた。（Full-Count編集部）