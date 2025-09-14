【悠久】はなんて読む？「長い」の類義語です！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「悠久」はなんて読む？

「悠久」という漢字を見たことはありますか？

「非常に長い時間」という意味がある言葉です。

いったい、「悠久」はなんと読むのでしょうか。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は、「ゆうきゅう」でした！

悠久は、「非常に長い時間」または「果てしなく続くこと」という意味を表す言葉です。

主に、宇宙の歴史や地球の成り立ち、人類の歴史など、長大なスパンで考えるときに用います。

「悠久の歴史」というように使いますよ。

意味を知らなかった人は多いのではないでしょうか？

この機会にぜひ覚えてくださいね。

みなさんはわかりましたか？

家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！

