【悠久】はなんて読む？「長い」の類義語です！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「悠久」はなんて読む？ 「悠久」という漢字を見たことはありますか？ 「非常に長い時間」という意味がある言葉です。 いったい、「悠久」はなんと読むのでしょうか。 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「ゆうきゅう」でした！ 悠久は、「非常に長い時間」または「果てしなく続くこと」という意味を表す言葉です。 主に、宇宙の歴史や地球の成り立ち、人類の歴史など、長大なスパンで考えるときに用います。 「悠久の歴史」というように使いますよ。 意味を知らなかった人は多いのではないでしょうか？ この機会にぜひ覚えてくださいね。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》

ライター Ray WEB編集部