【悠久】はなんて読む？「長い」の類義語です！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「悠久」はなんて読む？
「悠久」という漢字を見たことはありますか？
「非常に長い時間」という意味がある言葉です。
いったい、「悠久」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ゆうきゅう」でした！
悠久は、「非常に長い時間」または「果てしなく続くこと」という意味を表す言葉です。
主に、宇宙の歴史や地球の成り立ち、人類の歴史など、長大なスパンで考えるときに用います。
「悠久の歴史」というように使いますよ。
意味を知らなかった人は多いのではないでしょうか？
この機会にぜひ覚えてくださいね。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
ライター Ray WEB編集部