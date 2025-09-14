

日野友輔

俳優の日野友輔が14日、都内で1st写真集『hiSTORY 1』の取材会に臨んだ。テレビ朝日系『仮面ライダーガヴ』仮面ライダーヴァレン／辛木田絆斗役で注目を集める。同級生には将棋の藤井聡太王位がおり「いつか共演したい」と意欲を見せた。

写真集は、自らストーリー監修してその役柄を演じた姿も切り取った。「僕自身の魅力をお伝えしたいと思っていたので、ビジュアル的な面はもちろん気にしていましたが、それ以上に役として物語の説得力というか、そういう楽しみ方にも重きを置いたので、ストーリーが面白く伝わったり、想像が膨らむような作品ができればと思いました」

刑事やボクサーなど演じた。刑事編では、工場で泥だらけになりながら戦った。「画としてリアリティを出したいと思い、工場現場の鉄粉や砂が溜まっているところにダイブしたり、そこで這いつくばったりもしました」

お気に入りページはその場面のもの。「（仮面ライダーの）辛木田絆斗は、何度も地べたに這いつくばっても諦めない感情むき出しにするシーンが多々ありました。この１年で成長した姿、仮面ライダーから僕を知って頂いた方が見たいもの、まだ知らない方にはこういうお芝居もできるんだとアピールしたいという思いが込めらています」

高校時代から俳優として活動。同級生には将棋の藤井聡太王位がいる。「僕がどんなにすごいこともしても彼は教科書に載ってるんですよ」と笑いつつ「彼との思い出もあります。いつか彼と肩を並べて、僕が藤井の高校時代を語るんでじゃなくて、彼の口から僕の高校時代が語られるようなでかい男になりたい」

そんな日野に子供からの知名度では負けていない？との質問が寄せられ「ちびっこだけなら勝負できるか」と笑いつつ「でも彼はすごいんです。彼がつけたマスクを紹介したり、彼が最年少難関とかすると僕に取材が来て、藤井のバーターとして活動していた期間があったんですけど、仮面ライダーは将棋と比べるものではないんですけど、幅広い世代に愛されている歴史ある作品なので出演することができて嬉しいですし、その歴史に名を刻んだからには期待に応えられるような俳優になりたい」と述べた。