韓国ドラマ「トンイ」第31話〜第35話【あらすじ】
毎週月曜〜金曜あさ8時15分から、韓流プレミア「トンイ」（主演：ハン・ヒョジュ 全60話）を放送中！
「テレ東プラス」では、9月15日（月・祝）〜9月19日（金）放送、第31話〜第35話のあらすじを紹介する。
【9月15日（月・祝）放送 第31話】
粛宗(スクチョン)はトンイを守るため、承恩(スンウン)尚宮(サングン)に任命する。オ・テソクたちは「トンイは放火の罪人であり、宮廷から逃亡した」と言って反対するが、粛宗(スクチョン)は重臣たちが口出しできることではないとはねつける。
チャン禧嬪(ヒビン)は自分が王妃の座にいる限りはトンイにもう何も奪われることはないと考え、チャン・ヒジェを釈放すればトンイを承恩(スンウン)尚宮(サングン)として認めると粛宗(スクチョン)に取引を申し出るが…。
【9月16日（火）放送 第32話】
トンイはソ・ヨンギに本物の謄録類抄(トゥンノンユチョ)を見せ、それを守ったシム･ウンテクを守るよう頼む。
一方、トンイに仕える女官たちが次々と疫病で倒れる事態となり、皆が仕えるのを嫌がる中、ポン尚宮(サングン)とエジョンが自ら仕えることを申し出る。
トンイを気遣う粛宗(スクチョン)は居酒屋でファン･ジュシクやヨンダルも呼んで息抜きをさせるが突然雨になり…。
【9月17日（水）放送 第33話】
トンイは宮殿に広がる病の原因を突き止めたいとチャン禧嬪(ヒビン)に願い出て、三日の猶予を得る。ユン氏がこれに関与していることを知ったチャン禧嬪(ヒビン)は、王妃の座を守るために汚い手が必要なら、自ら手を下すと決意する。
一方、シム･ウンテクと合流したソ･ヨンギとチャ･チョンスの三人は都への道を急ぐ。
そんな折、トンイは水剌間(スラッカン)の女官の手をみて、あることに気がつくが…。
【9月18日（木）放送 第34話】
世子(セジャ)の承認書を持った清国使節団が到着してチャン禧嬪(ヒビン)やオ・テソクら南人(ナミン)は喜びにわき、仁顯(イニョン)前王妃やチョン･イングクら西人(ソイン)には諦めの空気が漂う中、チャン・ヒジェは使節団のチンに「本物の謄録類抄(トゥンノンユチョ)を渡さねば粛宗(スクチョン)に事実を話す」と脅される。
一方、トンイの過去の記録が消されていると知ったチャン禧嬪(ヒビン)は一計を案じるが…。
【9月19日（金）放送 第35話】
ソ・ヨンギに問い詰められたトンイは、自分が剣契(コムゲ)のかしらの娘チェ・ドンイだと認める。
そして粛宗(スクチョン)には自分から話させてほしいと言うが、ソ・ヨンギはそれを許さない。
一方、トンイの記録を見つけられないチャン禧嬪(ヒビン)はトンイの周りの人々を探らせ、ソ・ヨンギが剣契(コムゲ)の記録を捜していたことを知る。
トンイの裏切りに胸を痛めるソ･ヨンギだったが、チャ・チョンスからチェ・ヒョウォンの真意を聞かされ…。
出演者
トンイ：ハン・ヒョジュ
粛宗(スクチョン)：チ・ジニ
チャン尚宮(サングン)：イ・ソヨン
チャ・チョンス：ぺ・スビン
演出・脚本
【演出】
キム・イヨン「馬医」「イ・サン」
【脚本】
イ・ビョンフン「馬医」「薯童謡」
キム・サンヒョプ「7級公務員」「アイルランド」
