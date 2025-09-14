水樹奈々“夫”との貴重2ショット「大好きな2人」「最高の夫婦ショット」
俳優の水樹奈々が、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の公式SNSに登場。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“夫”との2ショットが公開された水樹奈々
公式SNSは、「元木網&智恵内子は実在した夫婦の狂歌師！水樹奈々さんは｢夫の手綱をしっかり握っている芯のある女性｣として役作りをしているそうです」とつづり、劇中で夫婦を演じる智恵内子役・水樹奈々、元木網役・ジェームス小野田（米米CLUB）の2ショットを添えた。
ファンからは「貴重なオフショット、ありがとうございます！」「このご夫婦が出てくると、元気をいただけます」「最高の夫婦ショットですよね 狂歌を読むシーンも迫力があって、笑いが止まらないです」「最高のツーショです 大好きな2人を夫婦にしてくださってありがとうございます デュエットも聞きたいwww」などの声が寄せられている。
【写真あり】“夫”との2ショットが公開された水樹奈々
公式SNSは、「元木網&智恵内子は実在した夫婦の狂歌師！水樹奈々さんは｢夫の手綱をしっかり握っている芯のある女性｣として役作りをしているそうです」とつづり、劇中で夫婦を演じる智恵内子役・水樹奈々、元木網役・ジェームス小野田（米米CLUB）の2ショットを添えた。
ファンからは「貴重なオフショット、ありがとうございます！」「このご夫婦が出てくると、元気をいただけます」「最高の夫婦ショットですよね 狂歌を読むシーンも迫力があって、笑いが止まらないです」「最高のツーショです 大好きな2人を夫婦にしてくださってありがとうございます デュエットも聞きたいwww」などの声が寄せられている。