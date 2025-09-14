明石名物！！創業大正12年老舗蒲鉾店ハセ蒲鉾海鮮を豊富に使用した自慢の逸品

明石駅の南側に広がる「魚の棚商店街」は、宙を舞う大漁旗や賑やかな看板が彩りを添える人気の観光スポットです。私自身も祖父母が明石に住んでおり、幼い頃から祖母に手を引かれてこの魚の棚商店街で買い物をした思い出があります。明石といえば明石焼きのイメージがありますが新鮮な海産物が豊富な為、海産物を扱うお店がたくさんあります。今回は、創業大正12年の老舗「ハセ蒲鉾」をご紹介します。

創業大正12年ハセ蒲鉾明石魚の棚商店街の老舗蒲鉾店

店頭のショーケースには種類豊富な練り物がたくさん並びます。練り物は食べ歩きやお土産、自宅での一品としても手軽に楽しめるため、老若男女から愛される庶民の味です。

種類豊富な天ぷらに蒲鉾

人気No.1は「上天（じょうてん）」。練り物素材本来の旨みを堪能できるロングセラーの天ぷらです。続いて人気No.2の「ミンチフライ」は魚のミンチを使用し、ジューシーな味わいでお弁当のおかずにもぴったりです。

上天(じょうてん)ロングセラーの人気No1

明石といえばたこ、ごろごろとたこを使用したたこ天、明石魚の棚商店街の食べ歩きにも人気です。柔らかな天ぷらとたこの旨みが口いっぱいにひろがります。お土産にも最適

明石の名産たこを使用した、たこ天

蒲鉾やちくわも販売されており、たこをふんだんに練り込んだ、たこかまがお気に入り！ぷりぷりの蒲鉾はお酒とも相性抜群！ちょっぴり山葵をつけていただきアレンジすると味わいの変化も楽しめます。

毎日、早朝から店の奥にて、厳選した鮮魚を素材にこだわって製造し、自家製法で作られた、手間暇かけた自慢の逸品、揚げたてはふわふわで何度いただいてもまた食べたくなるような懐かしい味わいです。

※記載の価格は撮影当日のものであり、10月1日より値上げ予定です。

ハセ蒲鉾

明石市本町1丁目1-17

電話番号：078-913-0345

FAX：078-913-3123

営業時間：10:00～16:00

定休日：年始4日間 8月お盆