Number_iの神宮寺勇太さんがインスタグラムを更新。

愛車「ハーレーダビッドソン」について、投稿しました。



【写真を見る】【 Number_i・神宮寺勇太 】 愛車ハーレーのショットに ファン反響 「ジンくんの愛車❤ カッコ良すぎ」「バイクへの愛を感じますね❤」





神宮寺勇太さんは「My TCFXR」と綴ると「#HarleyDavidson」「#ハーレーダビッドソン」「#Fxrist」とハッシュタグを添えて、写真をアップ。







投稿された画像では、神宮寺勇太さんの愛車「ハーレーダビッドソン」の各パーツの様子が見て取れます。







この投稿にファンからは「ジンくんの愛車❤ カッコ良すぎ」・「わ〜、バイクへの愛を感じますね❤ 趣味に没頭する神くん、素敵」・「ジン君のバイク 見せてくれてありがとう カッコイイね」・「前に雑誌に載っていた神くんのバイクかな 神くんの大切なものを見せてくれてありがとう 」などの反響が寄せられています。







今年１月、神宮寺勇太さんは自身のインスタグラムに、「2025年初投稿」と題し、寒空の下、サングラスをかけ、愛車ハーレーダビッドソンに乗る姿や、愛車を見つめるカットなど6枚を投稿。

「仕事も趣味ももっと深くまで勉強し、色んな面を見せられるように、楽しみながら頑張ります」と、その思いを綴っていました。







更に、５月にも、「久しぶりのプライベートショット」として、愛車「ハーレーダビッドソン」の画像を投稿していました。







【担当：芸能情報ステーション】