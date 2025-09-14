1Ãå¤Ç10¥¥íÄ¶¡Ä¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥óà¥»¥ì¥Ë¥Æ¥£¥É¥ì¥¹á¤ò¼êºî¤ê¤ÇºÆ¸½¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥×¥í¤ÎÉñÂæ°áÁõ¡×
¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖÈþ¾¯½÷Àï»Î¥»¡¼¥é¡¼¥à¡¼¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡¦¥»¥ì¥Ë¥Æ¥£¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¡¢°ì¸Ä¿Í¤¬ºÆ¸½¡½¡½¡£¤½¤ÎÅê¹Æ¤¬SNS¤Ç¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥×¥í¤ÎÉñÂæ°áÁõ¡×¤À¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤È¶¦¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö1Ãå¤Ç10¥¥í°Ê¾å¤¹¤ë¥É¥ì¥¹¡×¡¡·Ú¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¡Ä°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Èºî¤ê¹þ¤ß¤Ç¤¹
Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°áÁõÀ©ºî¼Ô¤Î¥µ¥ê¥¨¤µ¤ó¡Ê@hummel827¡Ë¡£Ä¹Ç¯¤ÎÆ´¤ì¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦2¼ïÎà¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢1Ãå¤¬½Å¤µ10¥¥í¡¢¤â¤¦1Ãå¤Ï130¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤È¤¤¤¦µ¬³Ê³°¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¡£¤½¤Î°µ´¬¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ1.4Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥ï¥Ã¤È¤·¤Æ½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ê¤Î¤Ë10kg¡Ä¡×¡ÖËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¥µ¥ê¥¨¤µ¤ó¤¬À©ºî¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸¶ºîÈÇ¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈÇ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿2¼ïÎà¤Î¥»¥ì¥Ë¥Æ¥£¥É¥ì¥¹¡£¤É¤Á¤é¤â°µÅÝÅª¤Êºî¤ê¹þ¤ß¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸¶ºîÈÇ¥¤¥á¡¼¥¸¡§130L¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òËä¤á¤ë¥É¥ì¥¹¡Û
¤Þ¤º1ÃåÌÜ¤Ï¡¢¿þ¤Ë¥Ó¡¼¥º¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡¢´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ë½ãÇò¤ÎÀ¸ÃÏ¤¬Èþ¤·¤¤¥É¥ì¥¹¡£¤½¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢130¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÂç·¿¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò´°Á´¤ËËä¤á¿Ô¤¯¤¹¤Û¤É¤Î°µÅÝÅª¤Ê¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬»ý¤Ä¡¢·Ú¤ä¤«¤ÇÍ¥²í¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¸«»ö¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈÇ¥¤¥á¡¼¥¸¡§½Å¤µ10¥¥íÄ¶¤Î¥É¥ì¥¹¡Û
¤½¤·¤Æ2ÃåÌÜ¤Ï¡¢¹ë²Ú°¼à¥¤ÊÁõ¾þ¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¥É¥ì¥¹¡£¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥µ¥ê¥¨¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤³¤¦¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥¤¥óÀ¸ÃÏ¤È±©º¬ÉôÊ¬¤Ë¥Ó¡¼¥º»É½«¤ò»Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ñ¥Ë¥¨¡Ê¥¹¥«¡¼¥È¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë²¼Ãå¡Ë¤ËÊÌ¤Î°áÁõ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍ×°ø¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¬Ãå¤ë¤Î¤Ç·ÚÎÌ²½¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥µ¥ê¥¨¤µ¤ó¡Ë
ÆÃ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇØÃæ¤Î±©º¬¤â¥Ó¡¼¥ºÁÇºà¤ÇÀ©ºî¡£¡ÖÆ©¤±´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥É¥ì¥¹¼«ÂÎ¤È¤âÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç»È¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤½¤Î½ÐÍè±É¤¨¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ÎÁÏ°Õ¹©É×¤Ç¤¹¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈÇ¥É¥ì¥¹¤Î¶»¸µ¤ò¾þ¤ë¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È´ûÀ½ÉÊ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤òÊ¬²ò¤·¤ÆÀ©ºî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÃæ±û¤Î´Ý¤¤¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¥Ö¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢¾å¤ÎÇò¤¤´Ý¤Ï¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤òÊ¬²ò¤·¤¿¤â¤Î¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÁ´Éô¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼è¤êÉÕ¤±¤ëºÝ¤ËÍ¾Ê¬¤Ê¤È¤³¤í¤ò¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¡Ê¥µ¥ê¥¨¤µ¤ó¡Ë
¤³¤ì¤é¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¥µ¥ê¥¨¤µ¤ó¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÆ´¤ì¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¥»¥ì¥Ë¥Æ¥£¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¡Ö¥É¥ì¥¹¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Î°áÁõ¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤Èºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¹ç¤¦ÁÇºà¤¬¤Ê¤¯¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤ÇÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ø¤Î¿¼¤¤°¦¾ð¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤Þ¤¹¡£
À©ºî´ü´Ö¤Ï1Ãå¤Ë¤Ä¤Ìó3½µ´Ö¡£¥µ¥ê¥¨¤µ¤ó¤Î¹â¤¤°áÁõÀ©ºîµ»½Ñ¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥³¥¹¥×¥ì¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ç¤Î²¾Áõ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥É¥ì¥¹ºî¤ê¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¤·¤¿¡¢Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
²áµî¤ËºÇ¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼±Ç²è¡Ø¥¢¥Ê¤ÈÀã¤Î½÷²¦¡Ù¤Î¥¨¥ë¥µ¤Î¥É¥ì¥¹¤òµó¤²¡¢¡Ö¿§ºÌ¤òÅý°ì¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ëÉôÊ¬¤ÏÁ´Éô¥ì¥¸¥ó¤Ç¼«ºî¤·¡¢À¸ÃÏ¤âÁ´ÉôÀ÷¿§¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÀ¸ÃÏ¤ÎÀ÷¿§¤Ë¤Ï¶¯¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¾ï¤Ë¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ËÄ©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
À©ºî¤Î¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡Ö¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤¤¿¤¤ÁÇºà¤ä¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤À©ºîÊýË¡¤¬»×¤¤ÉÕ¤¤¤¿»þ¡×¤À¤È¸ì¤ë¥µ¥ê¥¨¤µ¤ó¡£
¤½¤ÎÁÏºî¤Ø¤Î½ã¿è¤ÊÃµµá¿´¤¬¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ëºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£