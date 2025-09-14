【アリ姉とキリギリス妹】不吉の予感？孫が割ってしまったのは長女の大切な…＜第5話＞#4コマ母道場
「孫育」なんて言葉があるように、忙しいパパママたちに代わって祖父母が孫の面倒を見ることもあるでしょう。しかし最初から祖父母に頼る前提なのか、最終手段としてお願いするのかによって、見え方は変わってきます。今回は、同じ年頃の子どもを持つ姉妹が、実母に頼る頻度で問題が勃発するお話です。
第5話 割れたマグカップ
【編集部コメント】
リクくんが割ってしまったのは、アンナさんの大切なマグカップでした。アンナさんはクルミさんより3歳年上のお姉さんです。クルミさんとの仲も良好で、大人になった今でもよく連絡を取り合っているのだそう。今回、アンナさんの大切なマグカップを割ってしまったことも、すぐに謝罪すると言っていたクルミさん。アンナさんとの距離感が近いことが表れていますね！ はたしてアンナさんは許してくれるのでしょうか……？
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・石井弥沙
