9月13日（土） 九州アジアリーグ試合結果

佐賀アジアドリームズ 3対29 火の国サラマンダーズ

第4回戦 ひぜしんスタジアム

火 １４７ ８７２ ０｜２９

北 １００ ００２ ０｜３

火の国：田島、○荒西、谷岡、遠藤ー有田、磧

佐賀：●カフチェンスキー、ファイサル、ネトラ、ソク二ム、香月良太ーズゥルフィカー、吉村将

本塁打：古屋第5号、真兵第1号（以上火）

佐賀アジアドリームズ今シーズン最後のホームゲーム3連戦初日が、武雄市ひぜしんスタジアムにて行われた。

先制したのは火の国。1回の表、古屋がレフトへのツーベースヒットを放ち出塁。続く松山がレフトへのタイムリーヒットを放ち1点を追加。

先制を許した佐賀はその裏。吉村将がセンターへのヒットを放ち出塁し、盗塁を成功させ二塁。続く山本がレフトへのタイムリーツーベースヒットを放ち1点を返し同点とする。

火の国は2回の表。有田が佐賀サードのエラーにより出塁。続く真兵はライトへのヒットを放つ。2番・小林は四球で満塁とすると、続く古屋がライトを越える第5号満塁ホームランを放ち4点を追加。火の国が勝ち越しに成功する。

勝ち越した火の国は3回の表にも、有田、薗、松山、池内、法村のタイムリーヒットで一挙7得点。一気にリードを11点に広げる。

4回の表火の国は、真兵がライトへのヒットを放つ。続く薗もライトへのヒットを放ち一、二塁。続く小林はセカンドゴロで一塁ランナーが封殺。続く古屋は四球で満塁とすると、ライトへのタイムリーツーベースヒットを放ち2点を追加。続くライトへのタイムリーツーベースヒットを放ち1点を追加。7番・藤原がレフトへのタイムリーヒットを放ちこの回5点目。続く有田はライトへのヒットを放ち一、三塁。ここでこの回2打席目の真兵がセンターを越える打球を放ちランニングホームラン。さらに3点を追加しこの回一挙8得点。

5回、6回にも火の国は得点し29対1で大きくリード。

食らいつきたい佐賀は6回の裏。途中出場のマァムゥッがレフトへのツーベースヒットを放ち出塁。続くウィボウォ、富島、吉村望が三者連続四球を選び押し出しで1点を返す。なおも満塁でロシャンはサードゴロで一塁ランナーが封殺。しかしその間にランナーが生還し2点目を返す。

しかし反撃はここまで。

初回から火の国が攻撃の手を止めず、29対3でコールド勝ちをおさめた。