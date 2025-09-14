山下美夢有が『66』で優勝戦線浮上 「狙える位置」から今季2勝目へ
＜クローガー・クイーンシティ選手権 3日目◇13日◇TPCリバーズ・ベンド（オハイオ州）◇6876ヤード・パー72＞14位で迎えた山下美夢有が、7バーディ・1ボギーの「66」をマーク。トータル14アンダー・3位タイに浮上し、首位との2打差から逆転Vを狙っていく。
この日は首位と5打差で迎え、「攻めることは意識していなかった。いつも通りにマネージメントして、淡々とプレーしていたのが結果になってくれた」と冷静さを保ちながら18ホールを完走した。1番からティオフし、4つスコアを伸ばしてハーフターン。後半の出だし10番でもスコアを1つ伸ばした。唯一のボギーは「外してはいけない」グリーン奥に外してしまった12番パー3。13番でも同じようなピンチを迎えたが、3メートルのパーパットを沈めて「すごくいいパーセーブ」と流れをつないだ。15番でもバーディを奪い、最終18番では3打目がディボットにいくも「ディボットからの練習もしていたので、これなら打てる」と自信を持ってショットを放ち、バーディ締め。リーダーボードを駆け上がった。「きょうも比較的、タテ距離が合っていましたし、1メートルぐらいのバーディパットを3回ぐらい打てた。ショットが良かったと思います」。フェアウェイキープ率は85.7％（12/14）、パーオン率が83.3％（15/18）、そしてパット数は3日間のなかで最少の26パットと、安定感のあるゴルフを展開し、好スコアにつなげた。米ツアー1年目の今季は、海外女子メジャーの「AIG女子オープン」（全英）でツアー初優勝を挙げた。今季2勝目がかかる最終日は、首位と2打差で迎える。「優勝を狙える位置にはいますけど、伸ばし合いの戦いなので、いかにバーディを決めるか。最後はパターかなと思うので、集中力を高めて頑張りたい」と気を引き締めた。
