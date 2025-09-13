ウイスキー通必見!? 生クリームとバーボンで楽しむ注目ウイスキーカクテル２選【THE カクテルバイブル500】

ウイスキー【バーバリーコースト（Barbary Coast）】

生クリームがウイスキーをまろやかに

「バーバリーコースト」は、アフリカの北西岸一帯を指す。かつては海賊によって地中海貿易が被害を受けたと言われるが、現在は観光客でにぎわう。ウイスキーと生クリームが調和し、コクがありまろやかな味わいの一杯。

レシピ

ウイスキー：15ml

ドライジン：15ml

クレームドカカオ（ホワイト）：15ml

生クリーム：15ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

「アペリティフ（食前酒）」の対義語は「ディジェスティフ」。ブランデーやデザートワインを飲むのが一般的だが、このカクテルはディジェスティフにも最適な一杯。

ウイスキー【バーボネラ（Bourbonella）】

バーボンの持ち味が引き立つ

1930年代にイギリスのバーテンダーW・ホイットフィールド氏によって考案されたといわれる一杯。ドライベルモットとオレンジキュラソーを加えることで、バーボンならではの甘美な味わいをよりいっそう引き立てている。

レシピ

バーボンウイスキー：30ml

ドライベルモット：15ml

オレンジキュラソー：15ml

グレナデンシロップ：1dash

すべての材料と氷をミキシンググラスに入れ、軽く混ぜる。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

バーボンの可能性を感じることのできる“通向け”の一杯。赤みがかった色合いが美しい。

ウイスキー（Whisky）とは

大麦や小麦、ライ麦などの穀類を主原料とする蒸留酒（スピリッツ）で、褐色の色合いが特徴。つくられる土地の風土によって原料の種類や蒸留方法が異なるため風味も多彩。スコッチ、アイリッシュ、アメリカン（バーボン）、カナディアン、ジャパニーズが世界5大ウイスキーと呼ばれている。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡