多くの来場者でにぎわう昨年の会場の様子（主催者提供）

２６日に横浜赤レンガ倉庫（横浜市中区）の広場で開幕する今年の「横浜オクトーバーフェスト」は、横浜らしさが満載だ。

地元の老舗醸造所「横浜ビール」（同区）と共同開発したオリジナルの「横浜オクトーバーフェストビア〈へレス〉」（４８０ミリリットル１３００円・別途デポジット料あり）が初登場する。

ほのかなかんきつ系の香りとホップ由来のほどよい苦みが特徴。半年かけて開発し、「残暑にぴったりの味わいで、ソーセージやポテトと相性がいい」とイベント担当の諸岡みどりさん。

特別感を演出する仕掛けはジョッキにも。オリジナルビールが注がれるのは、世界的洋食器ブランド「ノリタケ」の特注マグ。同じマグで乾杯すると、描かれたアールデコ調の「デコレディー」も一緒に乾杯。遊び心たっぷりのデザインだ。１日３００杯限定。

１０月１日は、市民なら５００円の入場料が無料になる「横浜市民サンクスデー」。同８日は、プロ野球・横浜ＤｅＮＡベイスターズのグッズを着用して来場すると無料になる。アレックス・ラミレス前監督と「ベイスターズ大好き芸人」の鬼越トマホークによるトークショーもある。

２２回目となるオクトーバーフェストは１０月１３日まで。日本初上陸や会場限定を含む約１００種類のビールやソーセージを味わえる。昨年は１３万人余りが来場した。

ステージではドイツ楽団が生演奏し、本場さながらに会場を盛り上げる。アルコールを飲まない人にも楽しんでもらおうと、全店でノンアルコールやビール以外のドリンクも提供する。

営業は正午から午後９時３０分（土日祝日は午前１１時から）。詳細は特設サイトへ。