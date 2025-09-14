松下洸平、共演した広瀬すずを「もっと褒めればよかったと思って。胴上げで」
俳優の松下洸平（38歳）が、9月13日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。映画「遠い山なみの光」で素晴らしいお芝居をした広瀬すずを「もっと褒めればよかったと思って。胴上げで」と語った。
映画「遠い山なみの光」で広瀬すずと共演した松下洸平がゲストとして登場。松下が俳優を始めたばかりの時は、「今でこそ当たり前のことが1個できただけでめちゃくちゃ褒めてくれた」そうで、「ちゃんと当たり前のことやっただけでも褒めてくれたから楽しかったんだろうね」と話す。
ただ、松下によると「これは続けようと思って2作目、3作目ってやった時に全然褒めてくれなくなって、みたいな。俺、下手なんじゃね？ と思って」とのことで、映画でも広瀬のいい演技や表情があった時は「胴上げとかしてほしいよね」と語る。
広瀬も「うん。やってほしい。そうしたらこっちも『あ、本当？』みたいに。もうちょっと頑張れるかな、とか」と話し、松下は「素晴らしいお芝居たくさん見れるんでね。もっと褒めればよかったと思って。胴上げで」と語った。
映画「遠い山なみの光」で広瀬すずと共演した松下洸平がゲストとして登場。松下が俳優を始めたばかりの時は、「今でこそ当たり前のことが1個できただけでめちゃくちゃ褒めてくれた」そうで、「ちゃんと当たり前のことやっただけでも褒めてくれたから楽しかったんだろうね」と話す。
広瀬も「うん。やってほしい。そうしたらこっちも『あ、本当？』みたいに。もうちょっと頑張れるかな、とか」と話し、松下は「素晴らしいお芝居たくさん見れるんでね。もっと褒めればよかったと思って。胴上げで」と語った。