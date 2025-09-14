松下洸平、“夫婦役”広瀬すずの芝居や所作に驚いた「まあ、すごい」
俳優の松下洸平（38歳）が、9月13日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。映画で共演した広瀬すずの芝居や所作に「まあ、すごい」と驚いたと語った。
映画「遠い山なみの光」で共演した松下洸平がゲストとして登場。映画の中で広瀬すずと夫婦役を演じたが、「僕は撮影現場ですずちゃんのお芝居を見て、自分のシーンがないところでも時々モニターでね、すずちゃんがやってる芝居とか所作を見ていて、まあ、すごい」と驚いたと話す。
特に映画の中で、広瀬がオムレツを作るシーンがあるが、松下は「たぶんすずちゃんがやってるって、気づかない人多いと思いますよ。それぐらい上手だった」とコメント。
広瀬も、今のフライパンは機能的だが、昔のフライパンは油の量などでも全然仕上がりが変わるため、ずっと練習していたそうで、「ずっと家にオムレツがさ、何十個もできてきて、誰がこれ食べるん？ と思いながら毎晩オムレツを食べてた」と語った。
