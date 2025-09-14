松下洸平、映画の撮影現場に“巨匠”がやってきた「ただでさえずっと緊張してんのに…」

俳優の松下洸平（38歳）が、9月13日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。映画「遠い山なみの光」（石川慶監督）の撮影中に“巨匠”是枝裕和監督がやってきたため、さらに緊張してしまったと語った。



映画「遠い山なみの光」で共演した松下洸平がゲストとして登場。映画の中で広瀬すずと夫婦役を演じたが、出演者、全員長崎弁を話せないのでアドリブができず、黙ってしまうことが多かったと話す。



また撮影中に広瀬すずの出演した「海街diary」の監督を務めた是枝裕和監督が訪れたそうで、松下は「なんかただでさえずっと緊張してんのに『是枝監督いる！』みたいな。なんかモニター見てるから、なんかもうあんま記憶ないもんな、あのシーン。何のシーンだったかちょっと覚えてないけど」と語った。