「米は食べる」だけじゃない！ 稲をフル活用する日本人の知恵とは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

米だけじゃない稲のフル活用法

稲の全部を暮らしに生かす知恵

稲は、ただ米をとるための植物ではありません。昔の人々は、ぬかやもみ殻、わらにいたるまで稲を余すことなく使い、暮らしに役立ててきました。その工夫の数々には、自然とともに生きてきた知恵が息づいています。

たとえば、「ご飯粒のり」。炊いた米をつぶして煮ると、粘りのある天然のりになります。障子の張り替えや工作などに使われてきた、昔ながらの接着剤です。

「米ぬか」も、生活の道具として長く重宝されてきました。布に包んで湯ぶねに浮かべれば、「ぬか袋」として肌をなめらかにする洗浄用アイテムになります。石けんや洗顔料がなかった時代、人々はぬかで体を洗っていたのです。

さらに、「もみ殻」にも活用の歴史があります。もみ殻を燃やしてできる灰は、アルカリ性の性質を持っているため、洗濯や掃除に使われる灰洗剤「もみ灰」として使われてきました。また、もみ殻は断熱材やふとんの中身としての利用もあります。

そして忘れてはならないのが「わら」。稲刈り後に残るこの素材は、しめ縄、米俵、ぞうり、わらじ、鍋敷き、わら人形など、道具や飾りとして各地で活用されてきました。しなやかで強く、加工がしやすいため、日用品や工芸に最適だったのです。

昔の人は、稲のすべてをムダにせず、暮らしに取り入れてきました。「食べる」だけでない稲作の知恵が、今も静かに生き続けています。

米（白米・ご飯） 用途：【ご飯粒のり】

炊いた米をつぶして煮ると、障子の張り替えや工作に使える天然のりになります。 米ぬか（精米時に出る外皮） 用途：【ぬか袋（洗顔・洗身）】

布に包んで湯につければ、肌をなめらかにする洗浄用アイテムとして使えます。

もみ殻（玄米をおおう） 用途：【もみ灰（洗浄）・断熱材】

もみ殻を燃やしてできる灰は、洗濯や掃除に使える自然素材の洗剤になります。 わら（稲の茎部分） 用途：【米俵・しめ縄・わらぞうり・鍋敷きなど】

強くてしなやかな素材で、生活道具や飾りとして幅広く使われてきました。

稲を活用！ 持続可能な社会を支える素材

米由来のプラスチック素材（バイオプラスチック） 稲わら入りの紙製品・包装材 廃米を使った循環型肥料や飼料

持続可能な社会が目指される現在、食べきれなかった米や未利用資源を、新たな製品の素材として再活用する取り組みが進んでいます。

