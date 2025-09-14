■これまでのあらすじ

幼なじみとの付き合いが原因で、ののかは自分や誰かが他人から利用されることに拒否反応が出るように。そのため大人になると、街で見かけた他人同士のトラブルにも口を出してしまうのだった。やがて辻森という恋人ができるとそんな自分を隠すようになるが、辻森にバレるとカッコいいと褒められる。やがてふたりは結婚の準備を開始。しかし結婚式の打ち合わせの帰り道、お宮参りで祖母が自分の孫を抱いて放さない現場に遭遇して…。



■家族じゃないなんて言ってない！

■抱っこして撮りたかったな…息子であるパパは「最後は家族3人で写真が撮りたい」と言っただけなのに…。「私は家族じゃないって言うの!?」と非難する祖母。カメラマンに時間を迫られて、仕方なく我慢することにしたママは「お義母さんも一緒にどうぞ」と声をかけるのですが…。やっぱり思うのは、自分も息子を抱いて撮影してもらいたかったということ。「私が産んだ、私の赤ちゃんなのに…」そうつぶやきながら涙するのですが…。そしてその時、何やら騒がしい声がして!?(あさのゆきこ)