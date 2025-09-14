◆世界陸上 第２日（１４日、国立競技場）

女子マラソンは初代表で早大サークル出身、小林香菜（大塚製薬）が２時間２８分５０秒で７位入賞を果たした。レース後のインタビューでは「こてんぱんにされると思って、嫌だな、嫌だなと思っていたが、練習を信じて頑張りました」と感情があふれた。

スタート直後から飛び出した小林は、積極的にレースを展開。メダル争い圏内に位置取りながら２０キロを４番手で通過した。

レースが動いたのは約２４キロ。５位集団を形成していたエチオピア勢らが急激にペースアップ。小林は集団にごっそり抜かれ、１０位に後退した。メダル争いは厳しくなったが必死に前を追った。

入賞争いを視野に入れて終盤の勝負所へ。約３１キロで９位、約３５キロで８位、約３７キロでは前を走っていた選手が倒れ込んで７位まで上がり、約３８キロで１人に抜かされたが粘り、４０キロ手前で１人抜き再び７位浮上し力強くフィニッシュ。終盤まで諦めない粘りの走りで、大健闘の７位入賞を成し遂げた。

周回コースの日本橋付近と、ゴールの国立競技場で両親と姉２人は大声援。序盤から積極的に攻めの走りをしていた小林に、母・美絵さんは沿道から「飛ばしすぎているんじゃないかなって心配だったので『マイペースだよ』って声かけをしました」と声を張り上げた。日本勢トップで堂々と国立競技場に帰ってきた娘の姿を見て、「うれしかったです。よく頑張ったね」と心から祝福した。

大学時代は早大の「早稲田ホノルルマラソン完走会」に所属していた異例の経歴の持ち主。３年時に大阪国際女子マラソンに初出場しハーフ地点まで第２集団で粘ったことがきっかけで「本格的にやりたい」と気持ちが動いた。当時は朝と夕方、自転車を３０分も走らせて競技場に通い、マラソン練習。ドラッグストアでのアルバイト、大学の授業、食事も栄養バランスを考えて自炊していた。その姿を見て、「実業団に入ることを応援してあげても良いのかなって思い始めました。こんなに好きなんだったらって」と背中を押した。

今年１月の大阪国際女子マラソンで、昨年のパリ五輪６位入賞の鈴木優花（第一生命グループ）をラスト約８００メートルでかわして日本勢トップとなり、代表権をつかみ取ったシンデレラガール。同レースへ向けて、美絵さんは「一歩前に すこしの 勇気」と書かれたお守りを渡しており、今回は大切に預かってエールを送った。

家族からのパワーを受け取り、初の世界舞台で大健闘した小林。自身で道を切り開いた２４歳はまだまだ足を磨いていく。

◆小林 香菜（こばやし・かな）２００１年４月４日。群馬・前橋市出身。２４歳。群馬・前橋三中１年時は水泳部に所属。駅伝練習などをきっかけに、２年時から陸上部に途中入部した。３年時は３０００メートルで全国大会に出場。埼玉・早大本庄高に進んだが、結果を残すことはできず、早大ではサークルの「早稲田ホノルルマラソン完走会」に所属。３年時の大阪国際女子で２時間３６分５４秒をマークし、「ネクストヒロイン枠」で出場した前回大会は２時間２９分４４秒。昨年４月に実業団の大塚製薬に入部し、同１２月の読売防府は２時間２４分５９秒をマーク。今年２月の大阪国際女子は日本歴代１１位となる２時間２１分１９秒で日本勢トップの２位に入った。