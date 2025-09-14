川田将雅騎手（３９）＝栗東・フリー＝が１４日、阪神２Ｒで３番人気のダイヤモンドノット（牡２歳、栗東・福永）を勝利へと導き、ＪＲＡ通算２２００勝を飾った。史上７人目、現役では４人目。騎手時代から親交深い先輩でもある福永祐一調教師（４８）＝栗東＝が管理する馬での記録達成となった。ウイナーズサークルには多くのファンが駆け付け、拍手の嵐。プレゼンターは福永師が務め、川田は満面の笑みで記念品を受け取った。

川田は「福永祐一調教師より“まだ２２００勝なの”と言われました。きっと何かいいプレゼントを頂けるんだろうなと思います」とひと笑いを誘い、「素晴らしい馬に毎回乗せていただいていますので、素早く決めることができてホッとしています。本当にここまで来ることが想像できないくらい、デビューした当初は生き残ることに必死でしたので、これだけの数を勝たせていただいていることを本当に心からありがたく思います」と感謝を口にした。

先週のセントウルＳをカンチェンジュンガで勝利し、今週は土日で４勝を積み上げての大台到達。「大きな競馬がずっと続いていく秋シーズンになりましたので、毎レース毎レース、重賞に限らず１レースをしっかりと、僕に与えられる仕事を全うしたいという思いです。一個一個しっかりと結果を出していきたい。それだけですね」とファンを前に力強くメッセージを届けた。

かわいがってきた後輩の節目の勝利を見届けた福永師は「完璧でしたね。上手に乗ってくれました」と手放しで称賛した。