¹ÅçÅÅÅ´¤Ï¡¢¹Åç¸©¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖOK!!¹Åç(¤ª¤¤¤·¤¤¤±¤§¡¢¤Ò¤í¤·¤Þ)¡×¤ÈÏ¢·È¤·¡¢2025Ç¯9·î¤«¤é´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¡ÖOK!!¹Åç¹æ¡×¤ò±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±þ±çÃÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖOoochie Koochie¡×¤Î±üÅÄÌ±À¸¤µ¤ó¤ÈµÈÀî¹¸»Ê¤µ¤ó¤¬Âç¤¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Åç¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¡ª¡ÉÁö¤ë¿©¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡É
¡ÖOK!!¹Åç¹æ¡×¤Î¼ÖÂÎ¤ÏÁ¯¤ä¤«¤ÊÀÖ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ÅçÌ¾Êª¤ÎÎÁÍý¤âÉÁ¤«¤ì¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÉÁö¤ë¿©¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¹¡£³°Áõ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÆâÁõ¤Ë¤â¹Åç¤Î¿©¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ËþºÜ¤Ç¡¢¾è¤ë¤À¤±¤Ç¹Åç¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡ª¡×¤ò»ë³Ð¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ë¹Åç±Ø¤È¹ÅÅµÜÅç¸ý¤ò·ë¤Ö2¹æÀþ¤ò1Æü¤ËÌó5¡Á6±ýÉü¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸ÇÄê¥À¥¤¥ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á±¿¹Ô»þ¹ï¤ÏËèÆüÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÖÎ¾¤Î¸½ºßÃÏ¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à°ÌÃÖ¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ödoconeel¡×¤ÎÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±üÅÄÌ±À¸¡¦µÈÀî¹¸»Ê¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹
¡ÖOK!!¹Åç¹æ¡×¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢±üÅÄÌ±À¸¤µ¤ó¤ÈµÈÀî¹¸»Ê¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¸ÂÄê¤Î¼ÖÆâ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£Á´6¼ïÎà¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¡¢2¹æÀþ¤Î¹Åç±Ø¤ª¤è¤Ó¹ÅÅµÜÅç¸ý±Ø¤Î½ÐÈ¯»þ¤ÈÅþÃåÁ°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤Ï¡¢2¹æÀþ°Ê³°¤Ç±¿¹Ô¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÎ®¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¾è¼Ö¤ÎºÝ¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ÎÈ¯Çä¡¦¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ðÊó
±¿¹Ô³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢2025Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¹Åç¸©¤Ë¤è¤ë´ØÏ¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤âÂ¿¿ô¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖOK!!¹Åç¹æ¡×¼ÖÆâ¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿QR¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ê¡¢ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤«¤é±þÊç¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤Ç¹Åç¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¡£Âè1ÃÆ¤Î¾ÞÉÊ¤Ï¹Åç¤Î¼ò¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢CP´ü´Ö¤Ï9·î1Æü(·î)¡Á11·î30Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡£Âè2ÃÆ¤Î¾ÞÉÊ¤Ï¤«¤¥«¥ì¡¼¤ä²´éÚ¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢CP´ü´Ö¤Ï12·î1Æü(·î)¡Á2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¤Þ¤Ç¡£
¹¬±¿¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¡ÖOK!!¹Åç¹æ¡×¤òÃµ¤»¡ª¼Ì¿¿Åê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
10·î1Æü(¿å)¡Á10·î31Æü(¶â)¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡ÖOK!!¹Åç¹æ¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò»£±Æ¤·¤ÆSNS¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢ÃêÁª¤ÇËèÆü1Ì¾¤Ë1Ëü±ßÊ¬¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥®¥Õ¥È¥«¡¼¥É¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â³«ºÅ¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¡ÖOK!!¹Åç¹æ¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¹Åç¤ÎÌ¥ÎÏ¤òËþºÜ¤·¤ÆÁö¤ë¡ÖOK!!¹Åç¹æ¡×¡£±üÅÄÌ±À¸¤µ¤ó¤ÈµÈÀî¹¸»Ê¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹Åç¤Î¥°¥ë¥á¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¾è¼Ö¤·¤Æ¡¢¸«¤Æ¡¢Ä°¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
