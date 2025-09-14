

やや古風な価値観があることを自覚している真理子さん。パートナーとの向き合い方は経験によって進化した（イラスト：堀江篤史）

福岡城の外濠を利用して作られたという大濠公園内にあるカフェに来ている。散歩やスワンボートを楽しむ人たちの姿はちらほら見られるが、人が多すぎず快適だ。観光客ではなく福岡市民に親しまれているエリアなのだろう。

この場所を指定してくれたのは、東京では地方公務員として長く働いてきた加藤真理子さん（仮名、48歳）。同じく福岡出身の則之さん（仮名、46歳）と2年前に再婚し、現在は市内のマンションに住みながらアルバイトをしている。

則之さんは福岡県内でも公務員として働き続けているらしい。公務員同士の2人が結婚したきっかけも「福岡に一緒に帰れる」ことだった。福岡はそれだけ魅力的な地元なのかもしれない。

気遣いと我慢を続けた、元夫との結婚生活

「大学は関西でしたが、就職で東京に出ました。就職氷河期だったのでブラック企業として知られていた不動産会社に入ることに。でも、主に本社勤務だった私はかわいい女の子たちに囲まれてサークルみたいな雰囲気で楽しく働けました」

そのうちに2歳年下の同僚である明さん（仮名）と親しくなった真理子さん。4年付き合い、29歳になったときに焦りもあって結婚したと振り返る。

「もちろん、彼のことは好きでした。一生懸命に働いているし、空気感や匂いなどが生理的に私に合っていたんです。同じ職場で働き方もわかるので、結婚しても労り合えるとも思いました」

自他ともに認める気遣い上手の真理子さんはやや古風というか男尊女卑的な価値観があることも自覚している。同じ会社の人と結婚したら自分が辞めるのが当然だし、夫を常に立てるように心がけていたらしい。

「相手の喜ぶ顔が見たくていろいろ気を遣い、それをわかってくれないと不満をため込んでしまうという悪い癖もあります。そもそも相手はそんな気遣いを求めていないこともあると今では理解していますが、若い頃はこの癖で失敗を重ねました」

明さんとの結婚生活でも真理子さんは気遣いと我慢を続けた。明さんは酒を飲むと気が大きくなり、人におごったりタクシーで帰って来てしまう。

専業主婦になっていた真理子さんとしては2人の新居や旅行のために使ってほしかったが何も言わなかった。パチンコ好きの明さんを理解しようと一緒にパチンコ店に行ったこともある。

「アドレナリンが出る感じはわかりました。でも、私が知らないところでキャッシングまでしていることがわかったんです。『収入の範囲で遊んでほしい』とようやく言えました」

生活にゆとりを持つために、学生時代に取得していた資格を生かして臨時雇いの地方公務員になった真理子さん。しかし、明さんからは「夫の俺をバカにするのか」と言われてしまう。

「その職場にはちゃんとしている既婚男性が多くて、自分の夫と比べてしまいました。目が覚めて離婚することができたので良かったと思います。彼も私に理想を押し付けられるのがしんどかったようで揉めることなく離婚できました」

同郷出身「こじらせている」則之さんとの出会い

その後の12年間は東京で専門職の地方公務員をしていた真理子さん。気の抜けない現場を受け持つ業務はやりがいはあるけれど自分にはオーバーワークだったと振り返る。

「もう一度結婚したかったので結婚相談所にも入りました。でも、仕事が大変すぎて土日はひたすら寝ていたので、お見合いをドタキャンしてしまったこともあります」

真理子さんには「結婚生活はこうありたい」という理想像もあった。自分と同じくバツイチなのはいいけれど子どもがいる男性は避けていた。

「30代のうちに自分の子どもが欲しいと思っていたからです。前の夫のようにだらしない人は困るので、きちっとした家で育った男性がいいなとも思いました。実際にお付き合いしたこともありますが、逆に『バツイチの彼女を結婚相手としては親に紹介できない』と言われてしまい……」

世話焼きの同僚から「同じ福岡出身の独身男性がいるよ」と紹介してもらったのが、別の自治体で働いていた則之さんだった。しかし、彼はなぜか東京のやや辺鄙なエリアにマンションを買って犬と一緒に暮らしているという。真理子さんは「私は猫派だし、都会で住み続けたい」という理由で会うことすら断ってしまう。

余談になるが、筆者はライター業と趣味を兼ねて独身の読者同士を引き合わせる「お見合いおじさん」活動を続けている。

都市部にいる30代前半女性は同世代を含む男性からのニーズもある一方で、結婚相手に求める条件が高めかつ散漫になりがちだと痛感する日々だ。せっかく紹介されたのに「犬より猫が好き」だからと会うことすら遠慮した真理子さんはその典型である。

そして、同じ独身女性も5年後は状況が一変する。アラフォーの男性は条件が良ければ10歳年下であるアラサー女性を狙い続けられるのに対して、女性のほうだけ結婚相手としての需要が激減するのだ。5年前と同じ感覚で婚活をしても苦戦するケースが多く、10歳ほど年上の男性などを視野に入れることをおすすめしている。

真理子さんの場合は幸運に恵まれていた。同業界の人からも「こじらせている」と言われていた則之さんが独身のまま残っていたからだ。

「その頃に現場の交流会があり、彼の仕事ぶりを見せてもらったことがあります。それが素晴らしくて友達になりたいなと思ったことを覚えています」

40歳の当時、他に恋人がいたという真理子さん。結婚もしたかったが、「普段はすごく優しいのに車の運転中に急に怒鳴ったりする」相手に不安を感じていた。仕事もできて穏やかな則之さんと定期的に会うようになり、「将来的には福岡に帰って公務員を続けるつもり」という話を聞いてからは親近感が募るようになった。

「男性恐怖症になりかけていた私は自分から押すのは嫌でした。でも、共通の知り合いに言わせると、彼も10年以上前に婚約者に逃げられてしまったそうです。結婚用に買ったマンションで犬と暮らし続けているほどこじらせているので、こちらからもうちょっと押すべきだとアドバイスしてもらいました」

結婚後に見えてきた、則之さんの男尊女卑的な性質

真理子さんのほうから誘って何度か飲みに行ったところ、「今度の夏休みは一緒に福岡に帰ってくれますか？」という言葉を則之さんから引き出せた。真理子さんは42歳になっていた。結婚を急ぐべきだが、お互いに仕事が忙しくて週に1度会えるか会えないかの日々が続いた。

則之さんも「結婚はいずれ福岡に帰るタイミングでいいかな」と言い始め、そのうちに現場で出世をして退職しにくくなってしまった。結婚したのは付き合い始めてから4年後だった。

「異動時期を考慮して、私が主人のマンションでようやく同居を始めたのが2022年末です。その年度末に入籍をして、1年間かけて福岡に移る準備をすることにしました。まずは彼が福岡での採用試験を受けて合格し、東京の仕事を引き継いで、お世話になった方々に挨拶。両家の顔合わせや食事会、フォトウェディングの手配はすべて私がやりました」

2024年の春からは則之さんが福岡での勤務をスタート。同時期に東京での職場を辞めた真理子さんは則之さんのマンションの後片付け、犬の世話、新居探しなどを一手に引き受けた。

誤算だったことがある。東京では穏やかな人柄に見えた則之さんは、地元に帰ると男尊女卑的な性質が目立つようになったことだ。

「福岡の現場は東京に比べて人手不足で大変なのでイライラしていたのだと思います。家事は100％私がやっているのですが、『仕事をしていないお前は楽でいいよな』と嫌味を言われるようになりました」

真理子さんは気遣い上手だが器用なほうではない。料理をせずにスーパーで買った総菜を食卓に並べることもある。すると則之さんは「主婦なのに総菜を出すな」と一言。真理子さんががんばって料理をしても褒めたり感謝したりすることは少ない。

「主人の実家がそうなので習慣なのだと思います。結婚はお互いの欠点をいかにスルーできるかが大事ですよね。主人がゲームをしたりタバコを吸ったりすることが私は嫌いですが、受け止めるのではなく受け流しています」

かつての結婚生活との違い

ややあきらめモードの真理子さんだが、かつての結婚生活のように一方的に我慢しているわけではない。則之さんに対して、泣きながら「あなたのことが嫌いになりそう」「苦痛！」と訴えて、モラハラ気味の言葉は封じることに成功。冷静に抗議すると角が立つので涙を流してかわいく振る舞うのがポイントだと解説してくれた。

「私が何かしてあげたときは『サンキューは？』と要求します。主人は『サンキュー』と言ってくれるようになりました（笑）。彼が長年連れ添ったワンコを私が短い介護の末に看取ったときは、号泣している私に『お世話をしてくれてありがとう』と主人から初めて自主的にお礼を言われました。愛犬からの最後の素敵なプレゼントだったかもしれません」



福岡でも教育関連のアルバイトをするようになって元気を取り戻している真理子さん。自分も則之さんも「それなりにワケがあって」の晩婚だったと認識している。

だからこそ、相手を自分の理想形にはめようとしないこと、不平不満は我慢して爆発する前に小出しに表現すること、などを心がけているという。

「私の作った料理に対して『いつも同じメニューだね』と主人に嫌味を言われることは今でもあります。即座に『うっせえな。だったら自分でやれ！』と言い返すようになりました（笑）。主人は『口が悪いねー』と苦笑い。ケンカにはなりません」

仕事熱心でやや上から目線の男性に頼りたい、という真理子さんの望みは若い頃と変わらない。しかし、そのようなパートナーとの向き合い方は経験によって進化した。家庭に笑いと平和をもたらすことに成功している。

力強さを増している真理子さんにねじ伏せられつつある則之さんも「自分だけ強くなくてもいいのだ」と気づき、ホッとしているのかもしれない。

（大宮 冬洋 ： ライター）