エッ、最大1年放置OK！？ オシャレに白髪隠す【バレイヤージュ】が最強じゃん！！

白髪をおしゃれに隠したいけど、頻繁なカラーリングは避けたい人に、「バレイヤージュ」がおすすめです。自然なグラデーションに見えるデザインカラーにより、伸びてきた白髪が気になりにくいのが嬉しいポイント。今回は、「白髪に悩む方へ、“似合う”提案をします」とInstagramのプロフィールにコメントを載せているヘアスタイリスト、@shoki______hairさんの投稿から、おしゃれと実用性を兼ね備えたバレイヤージュをご紹介します。

忙しい大人女性にぴったり

バレイヤージュによって立体感が演出された、軽やかな印象の外ハネボブ。動きのあるシルエットがよりアクティブなイメージに仕上がっています。@shoki______hairさんによると、「4ヶ月、6ヶ月、、、最大1年は放置可能なデザイン」とのこと。忙しい大人女性にぴったりなヘアスタイルです。

白髪をぼかして若々しい印象に

こちらのレイヤーカットは、バレイヤージュのグラデーションによって柔らかい印象に仕上がっています。明るいトーンに染められるので、白髪をぼかしながら若々しい印象に導いてくれるのが嬉しいポイント。赤みを抑えたカラーが大人っぽく洗練された雰囲気です。

見た目も気分もアップしそう

こちらのボブスタイルは、バレイヤージュの自然なグラデーションがナチュラルな雰囲気です。@shoki______hairさんは、「白髪で悩む大人女性の味方をしています」とコメント。家事や子育て、仕事で忙しく過ごしている大人女性も、ぜひチェックしてみて。洗練されたヘアスタイルを無理なく続けられるので、毎日の気分がアップしそうです。

色落ちしてもおしゃれをキープ

こちらは、バレイヤージュのグラデーションによってレイヤーカットのふんわり感が引き立っています。@shoki______hairさんによると、「ブリーチでデザインを作りますので色落ちしてもデザイン自体は崩れません」とのこと。色落ちの過程も楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shoki______hair様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Nakazono Sayuri