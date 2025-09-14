Ê¿Í´Æà¤¬¸ì¤ë¡¢»Ð¡¦Ê¿°¦Íü¡õÄ¹Í§Í¤ÅÔÉ×ºÊ¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¿©Âî»ö¾ð¤È¤Ï¡©
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À¤Î¡È¥¬¡¼¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯º§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·¡¼¥º¥ó2¡ÙÂè3ÏÃ¤ò9·î7Æü¡ÊÆü¡ËÌë9»þ¤è¤êÊüÁ÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·¡¼¥º¥ó2¡Ù¤È¤Ï
Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢·ëº§´êË¾¤ò»ý¤Ä20Âå½÷À¤Î¡È¥¬¡¼¥ë¡É4¿Í¤È¡¢30Âå½÷À¤Î¡È¥ì¥Ç¥£¡É4¿Í¤¬¡¢2½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëº§³è¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯º§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡£
À¤Âå¤Î°Û¤Ê¤ë½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢·ëº§¤Ø¤Î¡ÖÆ´¤ì¡×¤È¡Ö¸½¼Â¡×¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿ÍÀ¸´Ñ¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÎø¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Þ¤¹¡£Ç¯Îð¤â¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â°Û¤Ê¤ë8¿Í¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¡¢Çº¤ß¤ä³ëÆ£¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤é¤·¤¤¹¬¤»¤òÃµ¤¹»Ñ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Öº§³è¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡×¤ò¸«¼é¤ëMC¤Ë¤Ï¡¢Á°¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤âMC¤òÌ³¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥¢¥ó ¥ß¥«¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¤µ¤ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤µ¤ó¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÊ¿Í´Æà¤µ¤ó¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö²ÈÂ²¤ÈËèÆü°ã¤¦¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡©¡×
2025Ç¯9·î7Æü¡ÊÆü¡ËÌë9»þÇÛ¿®¤ÎÂè3ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢Âè2ÏÃ¤Î¥é¥¹¥È¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÃËÀ¤Ïº£Ìë¡¢°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤½÷À¤ÎÉô²°¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÌë¡¢ÈþÍÆ»Õ¤Î¥È¥·¥Ò¥³¤Ï¡¢SDN48½Ð¿È¤Î¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥¢¥¤¥ß¤ÎÉô²°¤òË¬Ìä¡£ÍâÄ«¡¢¥ì¥Ç¥£¥Á¡¼¥à¤ÎÁ°¤Ç¥¢¥¤¥ß¤Ï¡¢¥È¥·¥Ò¥³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿©¤ÙÊª¤Ë¤¹¤´¤¤¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£²ÈÂ²¤ÇÊÌ¡¹¤Î¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÎÁÍý¤ÎÌÌ¤¬¿´ÇÛ¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¿©À¸³è¤Ë¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏMC¤ÎÆ£¿¹¿µ¸ã¤µ¤ó¤¬¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î±ü¤µ¤ó¤Ã¤ÆÎÁÍý¤É¤¦¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Ê¿Í´Æà¤µ¤ó¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡¦Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç»Ð¤ÎÊ¿°¦Íü¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¤ÎÌ¤òºî¤Ã¤Æ¤Æ¡£¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ê¤É¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤ë¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤â¸¤¯¤Ê¤ì¤ÆÎÉ¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡È»×¤ï¤»¤Ö¤ê¼ÒÄ¹¡É¤¬¤³¤À¤ï¤ê¶¯¤á¤Î¡Èº§³è150¿ÍÈþ½÷¡É¤Ë¤Þ¤µ¤«¤ÎºÆ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡Ä¡Ä
Æ£¿¹¿µ¸ã¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¤É¤Î¥Ä¥é²¼¤²¤Æ¡×¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¡Ö¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤¹¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡ª¡×
¤³¤ÎÆü¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¬¡¼¥ë¤È¥ì¥Ç¥£¡¢ÃËÀ¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¶¦Æ±À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬È¯É½¤Ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÃËÀ¤¬¶¦Æ±À¸³è¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½÷À¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¾ì¹ç¤Î¤ß¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÃËÀ¤Ë¤Ï½÷À¤¬¹Í¤¨¤¿ÍýÁÛ¤Î¥Ç¡¼¥È¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤Áê¼ê¤ò°ì¿ÍÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°Æü¤ÎÌë¡¢¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°¥×¥í¥³¡¼¥Á¡¦¥±¥ó¥¿¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤¿¥¢¥¤¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤¯¤ó¤¬Íè¤¿¤é¡¢ºòÆü¥¬¡¼¥ë¤Î¤â¤È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢º£Æü¤â¤¦°ìÅÙÏÃ¤·¤Æ¤«¤éÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥Ç¡¼¥È¤ÎÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¾ì½ê¤ÇÂÔ¤Ä¥¢¥¤¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¥±¥ó¥¿¡¢¥³¥¦¥¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î¥ê¥å¥¦¥¹¥±¡£¤³¤ÎÅ¸³«¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡Ö½Ð¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦¤¤¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤ä¤ä¤³¤·¤¯¤¹¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¡ª¡×¡¢Æ£¿¹¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¡¢¤É¤Î¥Ä¥é²¼¤²¤Æ¡×¤È¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¡¼¥È¤ÎºÇÃæ¡¢¥¢¥¤¤Ï¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Ë¡ÖºòÆü¤ÎÌë¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Ï¡ÖºòÆü¤Ï¥¬¡¼¥ë¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥¤¤Ï¡¢¡Ö2¿Í¤ÇÏÃ¤·¤¿¤È¤¤Ë8¿Í¤ÎÃæ¤Ç1ÈÖ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£ºòÆü¤ÎÌë¤âºî¤Ã¤¿¹á¿å¤ò¤Ä¤±¤ÆÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¡£¤Ç¤â¥¬¡¼¥ë¤È¥ì¥Ç¥£¤Î´Ö¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢1ÈÖ¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤Ï°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡£¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢È¿¾Ê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¤¤Ï¡Ö¥ê¥å¥¦¥¹¥±¤¯¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤±¤É¤â¤¦°ì¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë½¾¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢»ä¤â¤¹¤ë¤Í¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¼ãÄÐÀé²Æ
¡ÖºÇ¶áÙ¹¤é¤»¤Æ¤¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¡×¤Ë¥¢¥ó¥ß¥«¤â¶¦´¶
¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢Æ£¿¹¤µ¤ó¤¬¡Ö¥ì¥Ç¥£¤Î¤ªÆó¿Í¡Ê¥¢¥ó ¥ß¥«¤µ¤ó¡¢¼ãÄÐ¤µ¤ó¡Ë¤ÏºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¿µ½Å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ê¡¢ºÇ¶áÙ¹¤é¤»¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡©¡×¤È¼ÁÌä¡£
¼ãÄÐ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤ÆÁ´ÉôÅÁ¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤È¸ý¤ò³«¤¯¤È¡¢¥¢¥ó ¥ß¥«¤µ¤ó¤â¡Ö¤ï¤«¤ë¤ï¤¢¡×¤È¶¦´¶¡£
¼ãÄÐ¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Ö¥¬¡¼¥ë¸«¤Æ¤Æ¤â¤½¤ó¤Ê¤ËÊ¢¤ÎÄì¤«¤é²ñÏÃ¤·¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¤ã¤Ã¤¤ã¤Ã¤¤ã¤Ã¤Æ¡£¥ì¥Ç¥£¤ÏÁ´Éôº£¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤ã¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£µÞ¤¤¤¸¤ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Æ£¿¹¤µ¤ó¤â¡Ö»þ¤È¾ì¹ç¤Ë¤è¤ë¤Î¤è¡£¿¿·õ¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¥¬¡¼¥ëÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤â¤¢¤ë¤·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È¤¤Ï¥ì¥Ç¥£¤Î¥ï¥ó¥Ñ¥ó½Å¤¤¤Ê¤â¤¢¤ë¤·¡Ä¡Ä¡×¤ÈÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»×¤¤¤òÂåÊÛ¤·¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢½÷À¤ÏÄ«¤Þ¤Ç°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤ÃËÀ1¿Í¤À¤±¤òÉô²°¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÃÇ¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤È¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬¡Ä¡Ä¡£ÍâÆü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¶¦Æ±À¸³è¤òÁ°¤Ë¡¢¥¬¡¼¥ë¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥ì¥Ç¥£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²¼¤·¤¿·èÃÇ¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¡Ø¥¬¡¼¥ë¥ª¥¢¥ì¥Ç¥£ ¥·¡¼¥º¥ó2¡ÙÂè3ÏÃ¤Ï¡¢¸½ºß¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
