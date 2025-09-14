マツキヨPBが熱い！　ビタミンCにナイアシンアミド、“成分買い”するならコレ

@cosme2025年上半期のベストコスメはチェックしましたか？ 注目ポイントはドラッグストアのプライベートブランド（PB）が受賞していたこと。美容成分を購入の決め手とする“成分買い”が広まり、ドラッグストアオリジナルのアイテムが脚光を浴びています。

なかでも話題なのはSNSでよく見かける、マツキヨココカラ＆カンパニーのPB「matsukiyo」です。人気のスキンケア成分を配合する、美容通も納得のアイテムを3つピックアップしました。

■ビタミンCを全身に浴びるならミストスプレーが◎

ビタミンCは成分買いトレンドのなかでも注目度が高く、まだまだ紫外線量が多い秋もチャージしておきたい成分です。マツキヨオリジナルブランドでは、スキンケアからサプリメントまで、さまざまなビタミンCが展開されています。

なかでも気になったのは、スプレータイプのビタミンC化粧水です。ビタミンC誘導体を軸に、5種類のセラミドと7種類のヒアルロン酸を配合しているので、うるおい補給の手応えあり。おまけに透明感をアシストするナイアシンアミドもプラスされ、話題の美容成分がてんこ盛りなんです。

使ってみて驚いたのは、想像以上に細かく繊細なミストが噴射されること。顔に吹きかけてもべちゃっと水っぽくならず、メイクの上からでも使える優れものです。

デコルテや背中のニキビケアとして、ボトルタイプのビタミンC化粧水を使っていますが、手が届きにくい箇所がムラになることに悩んでいました。「超高圧ビタミンC ミスト化粧水」を使えば、背中全体にビタミンCが行きわたるように。1本200mlとたっぷり入っているので、顔からボディまでたっぷりとビタミンCを浴びられます。

■みずみずしさをブーストする化粧水前のワンステップ

毎日のスキンケアのプラスワンとして取り入れる、高濃度ナイアシンアミド配合の導入美容液です。「今よりもっと保湿力を高めたい」「“肌よわ”だからビタミンCは抵抗あるけどナイアシンアミドなら」という方におすすめしたい1本。

ジェルのようにみずみずしい美容液が、あっという間に溶け込んでいく抜群の肌なじみです。ナイアシンアミドと3種類のセラミドがタッグを組み、冷房による乾燥やこれからやってくる寒暖差に負けない肌づくりの一手になるはず。

公式が推奨する適量（10円玉大）は、3プッシュが目安。1プッシュでも十分にモイストチャージを体感できるので、1〜2プッシュからトライしてみるといいですよ。

■しっとり&肉厚のペーパータオルは敏感肌の味方

洗顔後、水分の拭き取りに何を使っていますか？ 私は衛生面を考慮してティッシュペーパーを使うようになってから、早数年が経ちました。

ただ、乾燥がひどい時や赤みが出ている時は、ティッシュペーパーすら刺激になってしまうのが悩み……。そんな敏感肌に寄り添ってくれるアイテムが、マツキヨのプライベートブランドにあるんです。

エンボス加工が施された植物性レーヨン100%の「ポリュバリア フェイシャルタオル」は、ノーマルと敏感肌用の2タイプを展開しています。今回は保湿成分の代表格であるグリセリンとセラミドを配合した「敏感肌用」を選びました。

一般的なティッシュペーパーとの違いは、敏感肌を労わるようにフィットする、シルクのような触り心地です。そして、抜群の吸湿性と厚みによって、洗顔後の水滴をくまなく吸い取ってくれます。

どれくらい水分を吸い取ってくれるのか、試しに有酸素運動後の全身汗だく状態で使ってみることに。顔だけではなく、胸元や背中の汗を吸い取ってもヘタることなく、まだまだいけるぞ！ と聞こえてくるくらい丈夫でした。

洗顔後に使うのはもちろん、トレーニング後の汗ケアとして取り入れるのもよさそう。汗をかくとかゆみや赤みが出やすい方へのレスキューアイテムになるのでは？

■ドラッグストアのPB熱、ますます盛り上がる予感

ドラッグストアのプライベートブランドによって、話題の美容成分をリーズナブルにお試しできたり「こんなアイテムが欲しい」をかなえられたり、私たちのニーズを満たしてくれる機会が広がりました。

気になる美容成分を取り入れるファーストステップに、ドラッグストアのプライベートブランドをのぞいてみるのもあり。まだ世間に見つかっていない掘り出し物に出合えるかもしれませんよ。

■商品概要

matsukiyo「超高圧ビタミンC ミスト化粧水」1,408円／200ml

matsukiyo「WMAAA モイストインテンシブブーストセラム」1,650円／60ml

matsukiyo「ポリュバリア フェイシャルタオル 敏感肌用」547円／60枚入り

（写真・文：夏木紬衣）