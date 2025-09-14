一枚で映える万能ウェア！夏のおしゃれを引き立てる【フィラ】のリンガーTシャツがAmazonに登場！
【フィラ】のリンガーTシャツで周囲に差をつけよう！夏の定番アイテムがAmazonで販売中！
ベーシックにこだわり､差をつける､「FILA」のリンガーTシャツ｡配色パイピングがレトロな雰囲気を演出します。 フロントには､「FILA」のデザインフォントロゴ、バックにおしゃれなロゴプリント｡メンズ､レディース問わず着用できるユニセックスデザインの為､イベントやフェスでのカップルコーデ､友達同士のペアコーデにもおすすめ｡
綿100%素材を使用し、素肌に着ても快適な肌触りとしっかりとした生地感が特長。
胸元と背面のロゴプリントがアクセントになり、シンプルながらもスタイリッシュな印象を演出する。
レトロ感を漂わせるパイピング仕様とオーバーサイズ設計で、トレンドを取り入れたデザインが魅力。
ユニセックスで着用可能な設計のため、カップルや友人同士のペアコーデにも活躍する。
