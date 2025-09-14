Image: Shutterstock

犬たちだって、コロナ禍はつらかった！

コロナ禍でのロックダウンは、私たち人間にとっても、ペットたちにとてもつらいものでした。

先日発表された新しい研究によると、2020年以降の数年間、犬の訓練が難しくなるという傾向が見られ、その後行動制限が緩和されるにつれて訓練が楽になったそうです。

コロナ禍の犬たちのしつけ訓練

PLOS One誌に発表された研究では、新型コロナウイルスのパンデミック期間中およびその直後における4万7000頭以上の犬の行動データを、飼い主の報告を元に分析。

研究者たちは恐怖心、注意力、攻撃性、そして訓練のしやすさの傾向を調べた結果、犬の平均的な訓練しやすさのスコアは2020年には高かったものの、2021年、2022年、2023年には低下していることを発見しました。

注目すべきは、このスコアが2023年には2020年のスコアに近づき始めたということでした。すなわちコロナ禍のパンデミックが収束するにつれて、犬と飼い主がようやく訓練のルーティンに慣れてきたことを示唆しています。

この傾向は、コロナ禍初期に犬を受け入れる里親が急増したことと関係があるかもしれないとも考えられたようです。子犬や新しく迎えられた犬たちは、新しい家に慣れるためしつけの訓練が必要だからです。

ただ、全国のシェルター動物統計データベースの報告を見ると、新規里親率は2019年から2020年にかけて17％も下がっていて、2021年時点でも2019年のレベルまで戻っていなかったということです。

この研究の共同執筆者で、バージニア・メリーランド獣医科大学のポスドク研究員であるコートニー・セクストン氏は、研究対象となった犬の大半がしつけ経験のある成犬やシニア犬だったことも指摘しています。

「日常のリズムが変わって、生活が大変になって、犬が周りのストレスに反応して、いろいろなことが複雑になったのかもしれません」

犬の行動の変化？それとも飼い主の変化？

興味深いことに訓練のしやすさだけが、はっきりとした傾向を示した唯一の行動特性だったそうです。

パンデミック中に犬たちが経験した環境や日常生活の変化を考えると、「ちょっと不思議な結果でした」とセクストン氏はいいます。2020年から2023年にかけて、飼い主と犬たちがそれぞれ独特の困難に直面していたことを物語っていると説明しています。

「私たちはみんなコロナ禍という大きな出来事を経験しましたが、それぞれが自分なりの方法で乗り越えているのです」

この調査データは「犬の老化プロジェクト」から得られたもので、これは10年間にわたって飼い犬の健康状態を追跡し、老化の影響を調べることを目的とした長期研究です。

2019年にデータ収集を開始して以来、5万頭以上の犬が登録されています。参加している飼い主は、犬の健康と行動について詳細な年次調査に回答しています。

飼い主の気分が報告が影響？

セクストン氏は、この研究で使用したデータが飼い主による犬の行動の認識に基づいているため、パンデミックの状況によって偏りが生じた可能性があることを指摘しました。ロックダウン中の孤立とストレスにより、飼い主がペットに対してイライラした態度をとり、その結果、訓練しやすさのスコアを低く報告した可能性があるといいます。

「犬の行動は人間の行動にとても敏感に反応するのです。 犬たちは本当に、多くの点で私たち自身を映す鏡のような存在だということが明らかになってきています。犬たちや犬との関係に注意を向けることで、私たちはもっと多くのことを学べるはずです」

飼い主のイライラが犬に伝わって、犬がしつけを覚えにくくなったり、問題行動を起こしやすくなったりした可能性があるということですね。

セクストン氏の研究チームは今回の発見を出発点として、対象の犬たちが年を重ねるにつれて起こる行動変化を追跡し続ける予定だということです。