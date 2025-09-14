なぜ中国への投資は止められないのか―英メディア

2025年9月10日、中国メディアの環球時報は「なぜ中国への投資の勢いは止められないのか」と題した英国メディアの記事を紹介した。

記事は、英国の投資情報サイト「ポートフォリオ・アドバイザー」の8日付文章を紹介。文章は、9月3日に北京で行われた軍事パレードで示された「中華民族の偉大な復興は勢い止められぬ」というメッセージと同様に、中国経済の発展もまた「勢い止められぬ」ものであると論じた。

まず、中国の昨年の電気自動車（EV）生産・販売台数が共に1200万台を超え、米国の生産台数156万台をはるかに上回ると紹介。中国は今や世界のEV生産の70％以上を担っており、米テスラも「世界最大のEVメーカー」の座を中国の競合相手BYDに明け渡したと評した。

そして、EV分野の成功は中央から地方に至るまでの一連の政府支援策が推進力となったことは間違いなく、民間資本が次々と参入することで、成功がさらに成功を呼ぶ好循環が生まれており、まさに「勢い止められぬ」状態にあると伝えた。

また、EV分野の成功モデルは太陽光や風力、蓄電池など再生可能エネルギー分野をはじめとするハイエンド製造業の各分野にも波及しているとし、中国政府の行動力の高さを「投資家は過小評価すべきではない」と論じた。

文章はさらに、中国の小売業と製造業のデータは総じて成長傾向にあり、企業の景況感も徐々に回復しているとの見方を示し、年末までには中国経済の指標が著しく好転し、資産価値が大きく回復する可能性があることを確信していると伝えた。

そして最後に「BYDがテスラを超えたという事実は、中国がすでに成熟した製造大国であることを思わせる。多くの西側投資家が中国に対して抱いているのは時代遅れの印象であり、中国企業の競争力とポテンシャルを過小評価している。投資家はこのチャンスを逃すべきではない」と結論づけた。（編集・翻訳/川尻）