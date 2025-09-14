◇米女子ゴルフツアー クローガー・クイーン・シティー選手権 第3日（2025年9月13日 米オハイオ州 TPCリバーズ・ベンド＝6876ヤード、パー72）

第3ラウンドが行われ、14位から出た岩井千怜（23＝Honda）が6バーディー、ボギーなしの66をマークし、通算14アンダーで3位に浮上した。トップと2打差。

ホールアウトした岩井千はWOWOWのインタビューに応じ「今日はショットも凄く良くなって、パターも距離感も凄く良くて、バーディーチャンスがたくさんあって、長いパットも入ってくれた。全体的に本当に凄く良かった」と晴れ晴れとした笑顔で答えた。

序盤はパーを並べて6番で1・5メートルにつけて最初にスコアを動かし、8番でも伸ばした。11番パー5では2・5メートルに2オン。イーグルパットは外れたものの楽々バーディー。その後も15番で1・5メートルのチャンスを生かし、17番では4メートルのフックラインをねじ込み、18番パー5はバンカーから3メートルに寄せてバーディーで締めくくった。

5月のリビエラマヤ・オープンに続くツアー2勝目を狙える好位置で最終日を迎える。ただ本人はいたって冷静だ。「上位争いで争う回数を増やしていきたいので、明日も優勝へ向けての練習だと思って頑張ります」とうなずいた。