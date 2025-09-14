◇カーリング・日本代表決定戦第3日 女子決定戦第2戦 フォルティウス7―6SC軽井沢クラブ（2025年9月14日 北海道・稚内市みどりスポーツパーク）

26年ミラノ・コルティナ冬季五輪に向けたカーリングの日本代表決定戦女子第2戦が14日に行われ、1次リーグ（L）1位のSC軽井沢クラブは同2位のフォルティウスに6―7で敗れ、1次Lから持ち越した成績は2勝2敗のタイとなった。勝負は同日午後2時半からの最終戦にもつれ込んだ。

勝てば代表が決まる一戦を、1点差の接戦で落とした。それでもSC軽井沢クラブに悲壮感は全くない。スキップの上野美優（24）は「いつも通り、結果を意識し過ぎずに臨めた。もう少し相手にプレッシャーをかけられる場面はあったかなと思うけど、それでも今日までやってきたことをこの1試合に出せたところはある」と朗らかに振り返った。

決勝にふさわしい一進一退の攻防だった。2エンドで先制を許すも、続く3エンドの上野美の最終投で相手ストーンを押し出し2点を獲得して逆転。その後も点を取り合い、6―6で最終10エンドを迎える。不利な先行からの得点を目指したが、相手の最終投で勝負の1点を奪われた。

上野美優、結生姉妹を中心とする出場4人の平均年齢22・8歳と若いチーム。次なる最終戦は7試合目となるが、体力を使うスイープを担う上野結生は「全然いける！」と元気いっぱいだという。SC軽井沢クラブにとって、決定戦出場は今回は初めて。「次で最後になっちゃうのでちょっと名残惜しいなって。最後の1試合なので、最後の一投まで満喫し尽くしたい」と上野美優。自然体で運命の一戦を迎える。