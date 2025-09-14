【ベストショットJr.】関西ジュニア「Boys be」からラストは伊藤篤志（16）が登場！おいしいお肉を頬張り、バーベキューの時間を楽しみました。（糸賀 日向子）

バーベキューはいつもと違う空間で盛り上がるし、楽しいですね。お肉が大きい…！味もめっちゃおいしいです。

中学卒業のタイミングで仲良い8人で行ったのをきっかけに、バーベキューが好きになりました。そのときは、自分の一番大きな役割は食材の買い出しでした。自分の中で欠かせない食材はホタテ！丸々焼いたものを、バターしょう油で食べるのが大好きなんです。あとは火おこしも好きなので、やりました。中学1年生の林間学校で身につけて、コツはとにかくうちわであおぐことです。

普段料理はするんですけど、友達と行ったときはお肉を焼くのがうまい子がいたので、任せていました。自分でやったら楽しいと思いますけど、焦がしちゃいそうで（笑い）。これからもバーベキューではもっぱら食べる係になりそうです。

事務所の人とはまだプライベートで行ったことはないですね。憧れの（なにわ男子西畑）大吾くんと行きたいです！大吾くんはセンターで、いつも自分が主人公というオーラや、性格など全てに憧れてます。僕も大吾くんみたいに関西ジュニアのセンターに立って皆を引っ張っていきたいと思ってます。

もし一緒に行けたときも、食材を焼くのはお任せしたいですね…。自分がどうおもてなしするか、ですか？もりもり食べる姿を見せます！

関西ジュニアでは、一緒のライブに出演した流れで、野田開仁（かいと）、渡邉大我、森ケインとバーベキューしたいねと話しています。夏は忙しくてまだ実現していないので行きたいです。

この夏は「24時間テレビ」の読売テレビサポーターとしての活動が凄く良い経験になりました。ずっと見ていた番組に出演できるのが貴重な体験でした。司会のミルクボーイさんのしゃべりとかトークの回しの技術が本当に凄くて、勉強になりました。

アウトドア全般が大好きで、虫も平気。いつか日本テレビ「ザ！鉄腕！DASH！！」に出演したいですね。家を造ったり、魚を釣ったりしたいです。器用な方ですし、即戦力として活躍したいです。

◇伊藤 篤志（いとう・あつし）2009年（平21）7月15日生まれ、大阪府出身の16歳。18年2月25日入所。特技はアヒルのものまね。1メートル77。血液型不明。