フジテレビ系「かのサンド」が１４日に放送され、サンドウィッチマン・伊達みきお、富澤たけし、ピン芸人・狩野英孝が出演した。

宮城県出身のサンドウィッチマンと狩野で進行するお散歩バラエティー。この日は、ゲストに、さらば青春の光・森田哲矢を招き、東京・五反田を散策した。

森田が、過去に所属しいていた松竹芸能について回想すると、伊達は「俺ら（２００７年に）Ｍ−１優勝して、しばらく、俺らの営業は窓口が松竹芸能だったからね」と同事務所と業務提携していた過去を明かした。

森田は「あ、よく何かやってましたよね？」と述懐。当時、お見送り芸人しんいちが松竹芸能に所属していたことを振り返り「（サンドウィッチマンが）大阪とかに営業来たら、帰りにお見送り芸人しんいちが新大阪まで赤じゅうたんを持ってサンドさんが乗る車両に赤じゅうたん敷いて見送ってた。だから『お見送り芸人』しんいちなんですよね」と回想。当時のしんいちについて「そんなにプライドのない芸人おるんや？と。とがりとか一切ないんやと思って」と苦笑した。

伊達は「しんいちのこと、知らなかったから。新大阪駅のホームでしか見たことなかった。もう、毎回、見送りで。『何なの？お前？』って。『見送りうまいなぁ。お見送り芸人だね』って。（しんいちは２０２２年に）Ｒ−１優勝してね」と振り返っていた。