「陸上・世界選手権・女子１００メートル障害予選」（１４日、国立競技場）

２大会ぶり２度目の出場の福部真子（２９）＝日本建設工業＝が１２秒９２で５組４着に入り、タイム上位６人に入り、２２年オレゴン大会に続いて準決勝進出を決めた。初の日本代表に選出された中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝も、し烈な３着争いに加わり、１２秒８８の６組５着で準決勝進出を決めた。２大会連続２度目の出場の田中佑美（２６）＝富士通＝は１３秒０５で２組６着となり、準決勝進出はならなかった。

インタビューエリアで吉報を聞いた福部は「え、本当ですか！？え〜やった〜！」と目を丸くして大喜び。「出場できたことが奇跡みたいなもの。大事に走りたいと思っていた。準決勝では日本記録を狙っていけるようにしたい」と、見据えた。

中島はゴール後、電光掲示板に予選通過が表示されると、口を手で覆い、喜びを噛みしめた。夫のハードル選手、豊田将樹も手を合わせて祈るように見守る中での快走だった。レース後、中島は「もう本当にここに至るまですごく長かった。このユニホーム姿をたくさんの方々にみせられたことをうれしく思います。準決勝はもう当たって砕けろで全力で頑張ります」と笑顔。「彼がいなかったら、この舞台にこれていない。すごく支えになっている。彼の分までこの舞台で頑張りたい」と夫への思いも語り、「同級生の真子も準決勝に残った。全力の笑顔で楽しみたい」と準決勝を見据えた。

無念の予選敗退となった田中は「選手人生で東京の世界選手権で出れるのは１回。ありがたい経験でした。いい大会に出れた。記録としてはまったく満足いくものではない」と語った。