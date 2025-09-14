大谷翔平の特大弾に爆笑するしかない放送席

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間14日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地でのジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で出場し、5試合ぶりとなる49号を放った。今季チーム最長となる454フィート（約138.4メートル）という驚異的な飛距離に、実況席もジョークを飛ばすしかなかった。

1-4と3点を追う3回無死、ウェブの投じた2球目の変化球を捉えると、打球はバックスクリーンまで届いた。本塁打数争いでリーグトップのカイル・シュワーバー外野手（フィリーズ）に、再び2本差と迫る豪快弾だった。

地元放送局「スポーツネット・ロサンゼルス」実況のスティーブン・ネルソン氏は「オオタニの打球は真っすぐ飛ぶ！ 遠くまで飛んだ！ 49号です」と着弾までの様子を伝えた。球団OBのオーレル・ハーシュハイザー氏は「ビューティフルなスイング。そして、壮大な一発でした。彼は確信していました。私たちもジャイアンツも確信していました。ワオ！」と興奮した様子で伝えた。

しばらくしてネルソン氏は「オオタニの本塁打で少し落ち込んでいるのは、アレックス・コールかもしれません。なぜならショウヘイは454フィートを打ちましたから、1フィート（約30.5センチ）差でコールを抜いて今シーズンチー最長弾になったからです。彼は453フィート（約138.1メートル）（の本塁打）を打っていました」と話し、苦笑い。コールが8月19日（同20日）に放った今季チーム最長弾の記録が、大谷によって塗り替えられたことを伝えた。

これにはハーシュハイザー氏も「野球界の順序が元通りになりました」とジョークで応じた。ネルソン氏は「コールがコロラドで453フィート弾を打った翌日、私たちは（今シーズン）最長本塁打のテロップを作成しました。そのスクリーンショットがコールの元まで届いたのですが、彼は『スクリーンショットをして家に飾るかも』と、私に冗談を言ってききたんです」と明かし、放送席は爆笑に包まれていた。（Full-Count編集部）