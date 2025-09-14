大谷49号のホームランボールはバックスクリーンへ

【MLB】ジャイアンツ ー ドジャース（日本時間14日・サンフランシスコ）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3回に5試合ぶりの49号ソロを放った。飛距離454フィート（約138.4メートル）は今季ドジャース最長という豪快弾。2年連続の50号到達へ王手をかけた。バックスクリーンへ飛び込んだ本塁打ボールの行方を追った。

大谷49号の着弾点付近はビールなど酒類が販売されるバーとなった。そこからは試合展開が確認できないため、頭上にはネットが貼られ、大谷の本塁打ボールはこのネット上を転々。ドジャース帽子を被った少年は「オオタニのホームランボールはどこにいったの？」と“現場”を右往左往していた。

バックスクリーン付近を警備していた球場スタッフは「オオタニのホームランボールはジャイアンツのブルペンへ落ちていったよ。誰もファンは取れなかった」と説明した。バックスクリーン左の外野席でグラブを持って観戦していたドジャースファンの男性は「ジャイアンツの球団スタッフが持っていると思う。本当に残念だ」と肩を落としていた。（小谷真弥 / Masaya Kotani）