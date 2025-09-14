秋の風物詩キターーーッッ♡【マクドナルド】リニューアルしてカムバック！「月見バーガー」

秋の訪れと共に毎年ラインナップしている【マクドナルド】の「月見バーガー」シリーズ。今年はバーガーに使われているソースがリニューアルされていて、新たな味わいにも注目したいところです。今回はカムバックした定番と今年の新作、イチオシの期間限定バーガーをご紹介します。

トマトクリーミーソースがリニューアル！「チーズ月見」

チーズを合わせたプチ贅沢な月見バーガー。@ftn_picsレポーターHaruさんによると「使用されているトマトクリーミーソースが8年ぶりにリニューアル」したそうです。「トマト感・マヨ感をより感じられるソース」とのことで、濃厚な味わいが楽しめるかも。チェダーチーズ・たまご・ビーフパティ・スモークベーコンがサンドされていて、食べ応えも感じられそうです。

今年の新作として登場した「とろ旨すき焼き月見」

すき焼きの風味を楽しめそうなこちらは、今年の新作バーガー。チェダーチーズ・たまご・ビーフパティ・スモークベーコンにすき焼きフィリングをプラスしており、公式サイトによると「スチームしたバター風味のふわもち食感のバンズ」でサンドしていて、ランチやディナーに良さそうです。レポーターHaruさんによれば「やや甘めの味付けだったので、大人はもちろん、子どもも喜びそう」とのこと。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino