敵地ジャイアンツ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、敵地ジャイアンツ戦に「1番・DHで先発出場。3回の第2打席で特大の今季49号ソロを放った。飛距離454フィート（約138メートル）の衝撃弾。これにはジャイアンツ側の実況席も絶句するしかなかった。

1-4で迎えた3回、ジャイアンツ先発ウェブの2球目を捉えた。中堅フェンスを軽々と越える打球速度114.8マイル（約184.75キロ）、飛距離454フィート（約138.37メートル）の特大アーチ。大谷は悠々とダイヤモンドを一周した。

衝撃の光景に、ジャイアンツの地元放送局「NBCスポーツ・ベイエリア」の実況席は混乱に陥ったようだ。実況のデュアン・カイパー氏は「もうこりゃダメだ。そして、入りました」と、降参と言わんばかりの反応。解説のマイク・クルコウ氏も「どれぐらい遠くに飛んだんだ？」と目を丸くした。

カイパー氏は飛距離と打球速度に驚いたのか8秒沈黙。「454フィートだそう。そして時速115マイルで飛ばした。49号になりましたね」と、言葉を続けていた。



（THE ANSWER編集部）