¶ÍÀ¸¾Í½¨¤Ø¡Ö¤ªÁ°¤Î¹ñ¤À¤í¡©¡×¡¡À¤Î¦Ãæ·Ñ¤Ë±Ç¤Ã¤¿100m²¦¼Ô¤Î¡Èµ¤¸¯¤¤¡É¤Ë³åºÓ¡Ö¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤¹¤®¤ë¡ª¡×
ÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å
¡¡Î¦¾å¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢ÅìµþÂç²ñ¤ÎÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ëÍ½Áª¤Ç¡¢Á°²ó²¦¼Ô¥Î¥¢¡¦¥é¥¤¥ë¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤¬¸«¤»¤¿µ¤¸¯¤¤¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£13Æü¤ÎÆ±Í½Áª¸å¡¢ÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¶ÍÀ¸¾Í½¨¡ÊÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ÎÎÙ¤Ç¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬¡¢ÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤ò´¶·ã¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Í½Áª3ÁÈ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥é¥¤¥ë¥º¡£¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤«¤é²ÃÂ®¤·¡¢9ÉÃ95¡Ê¸þ¤«¤¤É÷1.1¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ÎÁÈ1Ãå¤Ç¡¢½à·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¡£23Ç¯¥Ö¥À¥Ú¥¹¥ÈÂç²ñ¤È24Ç¯¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¡¢Ãæ·Ñ¤·¤¿TBS¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥¨¥ê¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤ÇÎÙ¤Î¥ì¡¼¥ó¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ÍÀ¸¤¬¸½¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¹Ô¤±¤è¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê»ÅÁð¤Ç¥¨¥¹¥³¡¼¥È¡£ÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤Îµ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤ë¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤¬ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë±Ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó²¦¼Ô¤Î°Õ³°¤Ê°ìÌÌ¤ËÆüËÜ¿Í¥Õ¥¡¥ó¤¬´¶·ã¡£X¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥¤¥ë¥º¤¬¾ù¤Ã¤¿¤Î¿À¤À¤ï¡×¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ËÜÅö¤Ë¹¥¤¡×¡Ö¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¾ù¤ëµ¤¸¯¤¤¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤²á¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¶ÍÀ¸Íè¤¿»þ¤Ë¾ù¤Ã¤¿¤Î¹¥´¶»ý¤Æ¤ë¡×¡Ö¶ÍÀ¸¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Í¶Æ³¤·¤¿¤Î¤Ï¿À¤ä¤Ê¤¡¡×¡Ö¡Ø¤ªÁ°¤Î¹ñ¤À¤í¡©¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼õ¤±¤í¤è¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¾ù¤ë¤Î¤á¤Ã¤Á¤ãÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿³åºÓ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò100¥á¡¼¥È¥ë¤Î½à·è¾¡¡¢·è¾¡¤Ï14Æü¤Î¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³«ºÅ¡£¿ÍÎàºÇÂ®¤ò·è¤á¤ë¾¡Éé¤ò½ä¤ë¥É¥é¥Þ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë