「チャングム」主演女優、飲酒姿公開→子供への影響心配、思わず「テロップを」
韓国ドラマ「宮廷女官チャングムの誓い」や、映画「親切なクムジャさん」「JSA」などで知られる女優のイ・ヨンエ（54）が8日、YouTubeコンテンツ「乾杯するお兄さんシン・ドンヨプ」に出演し、飲酒シーンを「子どもに見られるのではないか」と不安を露わにした。
【写真】カワイイ笑顔は衰え知らず お酒が入ってちょっとユルんだイ・ヨンエ
MCのシン・ドンヨプ（54）は、数多くの広告モデルを務めてきたイ・ヨンエに、「朝から晩まで、広告モデルを務めたブランドの商品を使ってたんでしょ？」と冗談まじりに質問。イ・ヨンエは「焼酎の広告モデルは女性初だった」と明かした。
また、14歳の双子の母であるイ・ヨンエは「子どもが（私の飲酒シーンを）見て、『自分もお酒を飲んでみよう』と思ったらどうしよう」と心配する一幕も。シン・ドンヨプは「そんなことを言ったら、うちの子たちはとっくに少年院に入ってるはずだ」と返し、笑わせた。この言葉に、イ・ヨンエもつられて笑ったが「画面の下に『未成年は飲酒禁止、飲みすぎ注意』というテロップを入れるべき」と指摘し、共演者を再び笑いに包んだ。
イ・ヨンエは9月20日より韓国で放送される新ドラマ「運のいい日」に出演する。
（よろず～ニュース特約・moca）