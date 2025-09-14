ユニークな刺繍入り！ベルメゾン ディズニー「刺繍カットソーチュニック」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターアートと英文の刺繍が楽しい、ディズニーデザイン「刺繍カットソーチュニック」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「刺繍カットソーチュニック」
価格：3,490円（税込）
サイズ：S、M、L、LL
生地：＜カットソー＞綿100％（天竺）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
シンプルでコーディネートがしやすいカットソーチュニック。
ややゆったりしたシルエットで着心地も抜群です！
身生地は肌触りのよい綿100％天竺素材を使用しています。
雑誌から飛び出したようなキャラクター＆英文の刺繍が楽しい「ミッキーマウス」と「ミッキー＆ミニー」デザインの2種類がラインナップ。
ミッキーマウス
白を基調とした「ミッキーマウス」デザインのチュニック。
前面は胸元にだけ刺繍が施され、シンプルで大人っぽい雰囲気です。
胸元にはミッキーモチーフとロゴがデザインされ、ロゴのタッチもユニークでおしゃれ！
裏面にはにっこり笑顔の「ミッキーマウス」のお顔や、英文のロゴがカラフルにデザインされています。
ミッキー＆ミニー
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのチュニック。
ベースが黒なので刺繍などのデザインが映えてかわいい☆
裾には「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の間にハートがあしらわれたラブリーな刺繍もオン。
英文ロゴは様々なタッチで、ハート型のバルーンもデザインされています。
パンツスタイルと好相性◎
キャラクターアートと英文の刺繍が楽しい、ディズニーデザイン「刺繍カットソーチュニック」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！
