ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、キャラクターアートと英文の刺繍が楽しい、ディズニーデザイン「刺繍カットソーチュニック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「刺繍カットソーチュニック」

© Disney

価格：3,490円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

生地：＜カットソー＞綿100％（天竺）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

シンプルでコーディネートがしやすいカットソーチュニック。

ややゆったりしたシルエットで着心地も抜群です！

身生地は肌触りのよい綿100％天竺素材を使用しています。

雑誌から飛び出したようなキャラクター＆英文の刺繍が楽しい「ミッキーマウス」と「ミッキー＆ミニー」デザインの2種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

白を基調とした「ミッキーマウス」デザインのチュニック。

前面は胸元にだけ刺繍が施され、シンプルで大人っぽい雰囲気です。

© Disney

胸元にはミッキーモチーフとロゴがデザインされ、ロゴのタッチもユニークでおしゃれ！

© Disney

裏面にはにっこり笑顔の「ミッキーマウス」のお顔や、英文のロゴがカラフルにデザインされています。

ミッキー＆ミニー

© Disney

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのチュニック。

ベースが黒なので刺繍などのデザインが映えてかわいい☆

© Disney

裾には「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」の間にハートがあしらわれたラブリーな刺繍もオン。

英文ロゴは様々なタッチで、ハート型のバルーンもデザインされています。

パンツスタイルと好相性◎

キャラクターアートと英文の刺繍が楽しい、ディズニーデザイン「刺繍カットソーチュニック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です！

