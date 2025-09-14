ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、華やかな色使いで寝室を明るくしてくれる「ムーミン」デザインのダニを通しにくい掛け布団カバーを紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」 ダニを通しにくい掛け布団カバー

サイズ・価格：シングル・6,990円(税込)、セミダブル・7,990円(税込)、ダブル・8,990円(税込)

洗濯機：使用可（洗濯ネット使用）

仕様：ずれ防止ひも シングル 6箇所、シングル以外 8箇所

販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

北欧らしい、華やかな花柄が寝室を明るくしてくれる「ムーミン」デザインのダニを通しにくい掛け布団カバーがベルメゾンから登場。

大輪のお花と共に描かれた「ムーミン」と「リトルミイ」の素敵なアートが使用されています。

「北欧ならではの鮮やかな色使いが好き」という、ファンの声から生まれたデザインです。

ハリのある綿100%素材で、高密度に織り上げた生地を使い、ダニの侵入をブロック。

サイズはシングル、セミダブル、ダブルの3サイズ展開。

さらっとした綿素材が使用された、通年使える掛け布団カバーです。

寝室を明るくしてくれる、北欧ならではの華やかな色使いがポイント。

「ムーミン」デザインのダニを通しにくい掛け布団カバーは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です！

©Moomin Characters TM

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 北欧らしい華やかな色使いがポイント！ベルメゾン「ムーミン」ダニを通しにくい掛け布団カバー appeared first on Dtimes.