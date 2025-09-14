北欧らしい華やかな色使いがポイント！ベルメゾン「ムーミン」ダニを通しにくい掛け布団カバー
ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」
今回は、華やかな色使いで寝室を明るくしてくれる「ムーミン」デザインのダニを通しにくい掛け布団カバーを紹介します☆
ベルメゾン「ムーミン」 ダニを通しにくい掛け布団カバー
サイズ・価格：シングル・6,990円(税込)、セミダブル・7,990円(税込)、ダブル・8,990円(税込)
洗濯機：使用可（洗濯ネット使用）
仕様：ずれ防止ひも シングル 6箇所、シングル以外 8箇所
販売店舗：ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」
北欧らしい、華やかな花柄が寝室を明るくしてくれる「ムーミン」デザインのダニを通しにくい掛け布団カバーがベルメゾンから登場。
大輪のお花と共に描かれた「ムーミン」と「リトルミイ」の素敵なアートが使用されています。
「北欧ならではの鮮やかな色使いが好き」という、ファンの声から生まれたデザインです。
ハリのある綿100%素材で、高密度に織り上げた生地を使い、ダニの侵入をブロック。
サイズはシングル、セミダブル、ダブルの3サイズ展開。
さらっとした綿素材が使用された、通年使える掛け布団カバーです。
寝室を明るくしてくれる、北欧ならではの華やかな色使いがポイント。
「ムーミン」デザインのダニを通しにくい掛け布団カバーは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です！
©Moomin Characters TM
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post 北欧らしい華やかな色使いがポイント！ベルメゾン「ムーミン」ダニを通しにくい掛け布団カバー appeared first on Dtimes.