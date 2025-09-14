綾瀬はるか、太ももチラ見えのレザーミニ美麗ショットに反響「インパクトがあって素晴らしい」
綾瀬はるかのスタッフによるインスタグラムアカウントが13日までに、綾瀬のソロショットを公開。ファンからは「インパクトがあって素晴らしい」「カッコ可愛い」などの反響が寄せられた。
【写真】綾瀬はるか、レザーコートの裾から太ももがチラリ
スタッフのアカウントが公開したのは、綾瀬が表紙を務める雑誌『美的GRAND』（小学館）からのカット。写真には、レザーコートを着て凛々しい表情でカメラを見つめる綾瀬の姿が収められている。
コートの裾から太ももがチラ見えした美麗ショットに、ファンから「はるか様、美しすぎます!!」「インパクトがあって素晴らしい」「カッコ可愛いっす」といった声が集まっている。
■綾瀬はるか（あやせ はるか）
1985年3月24日生まれ。広島県出身。2000年の第25回ホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞し、芸能界入り。2021年に俳優デビュー20周年を迎え、これまでドラマ『ホタルノヒカリ』シリーズ（日本テレビ系）、『JIN -仁-』シリーズ（TBS系）、『義母と娘のブルース』シリーズ（TBS系）のほか、映画『ハッピーフライト』、大河ドラマ『八重の桜』（NHK総合）、映画『リボルバー・リリー』（2023年）など、多数の作品で主演・ヒロインを務めている。2025年は大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK総合）で語りを担当するほか、主演ドラマ『ひとりでしにたい』（NHK総合）も放送された。
引用：「綾瀬はるかスタッフ」インスタグラム（＠ayaseharuka_official_staff）
