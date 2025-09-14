ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、おうちでのリラックスしたいときにぴったりな、ディズニーデザイン「胸2重ルームワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「胸2重ルームワンピース」

価格：3,990円（税込）

サイズ：S、M、L、LL

前：胸部分2重仕様

裾：両脇スリット

生地：＜カットソー＞綿100％（天竺）

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

おうちでゆったりしたい時にオススメのルームワンピース。

胸元の生地を二重にした仕様で、下着なしでも響きにくく、リラックス感アップ！

またワンピースの丈感も長く、そのまま1枚でさらっと着ても、レギンスなどと合わせても可愛く着こなせます。

デザインは「ミッキーマウス」と「チップ＆デール」の2種類がラインナップ。

ミッキーマウス

「ミッキーマウス」デザインのルームワンピース。

白×黒のボーダーが爽やかで、マリンな雰囲気☆

中央には驚いた表情をした「ミッキーマウス」の姿がプリントされています。

「ミッキーマウス」のカラーもシンプルでさりげないのが◎

チップ＆デール

「チップ＆デール」デザインのルームワンピース。

ネイビー地に、オレンジやグリーンのフルーツ柄のプリントが映えてキュートなアクセントになっています！

フルーツの上には、ひょっこりと顔を出す「チップ」と「デール」の姿も☆

「デール」はほっぺをもぐもぐとさせたお茶目な表情です。

それぞれ、胸元の生地は二重に。

下着なしでも響きにくいので、リラックスタイムにぴったり。

＜素材アップ＞

身生地は肌触りがよく、透け感のない綿100％素材を使用。

両サイドにスリット入りで脚さばきも◎

おしゃれに着れて、下着からの開放感も！

おうちでのリラックスしたいときにぴったりな、ディズニーデザイン「胸2重ルームワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

