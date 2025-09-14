リラックスタイムはミッキーとチップ＆デールと一緒！ベルメゾン ディズニー「胸2重ルームワンピース」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、おうちでのリラックスしたいときにぴったりな、ディズニーデザイン「胸2重ルームワンピース」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「胸2重ルームワンピース」
価格：3,990円（税込）
サイズ：S、M、L、LL
前：胸部分2重仕様
裾：両脇スリット
生地：＜カットソー＞綿100％（天竺）
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
おうちでゆったりしたい時にオススメのルームワンピース。
胸元の生地を二重にした仕様で、下着なしでも響きにくく、リラックス感アップ！
またワンピースの丈感も長く、そのまま1枚でさらっと着ても、レギンスなどと合わせても可愛く着こなせます。
デザインは「ミッキーマウス」と「チップ＆デール」の2種類がラインナップ。
ミッキーマウス
「ミッキーマウス」デザインのルームワンピース。
白×黒のボーダーが爽やかで、マリンな雰囲気☆
中央には驚いた表情をした「ミッキーマウス」の姿がプリントされています。
「ミッキーマウス」のカラーもシンプルでさりげないのが◎
チップ＆デール
「チップ＆デール」デザインのルームワンピース。
ネイビー地に、オレンジやグリーンのフルーツ柄のプリントが映えてキュートなアクセントになっています！
フルーツの上には、ひょっこりと顔を出す「チップ」と「デール」の姿も☆
「デール」はほっぺをもぐもぐとさせたお茶目な表情です。
それぞれ、胸元の生地は二重に。
下着なしでも響きにくいので、リラックスタイムにぴったり。
＜素材アップ＞
身生地は肌触りがよく、透け感のない綿100％素材を使用。
両サイドにスリット入りで脚さばきも◎
おしゃれに着れて、下着からの開放感も！
おうちでのリラックスしたいときにぴったりな、ディズニーデザイン「胸2重ルームワンピース」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
