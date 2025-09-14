◆新国立劇場「国立劇場九月歌舞伎公演」（２７日千秋楽）

“鴈治郎はん”をご存じか。歌舞伎ファンなら先刻ご承知、映画「国宝」を見た方なら吾妻千五郎を演じた上方歌舞伎の大物役者。重厚な存在感で多彩な役柄をこなす４代目中村鴈治郎（６６）である。

今月は「仮名手本忠臣蔵」の二段目で大名・桃井若狭之助、九段目で家老・大星由良之助の２役をともに初役で勤めている。二段目、九段目の上演は久しぶりだ。

若狭之助は恥辱を受けた高師直を討つ決意を示す。颯爽（さっそう）とした姿で登場。師直を斬る愛刀を抜いて思い入れの芝居。「おのれ、師直！」「真っ二つ」。真意を明かす力強い声は凄（すご）味があり、舞台に緊張感が漂った。

由良之助は雪だるまを転がす“雪転（こか）し”の山科閑居の場。遊興に耽（ふけ）って花道での帰り、酔態に愛嬌（きょう）、色気があった。この場は貫目とどっしりした雰囲気を描く。中村梅玉が演じる加古川本蔵が力弥の槍（やり）で刺されて「こりゃ力弥、早まるな」。次に苦しい息の本蔵の告白を聞き入る芝居に節度があっていい。討ち入りへ向かう覚悟の性根がある。

曽祖父の初代は“鴈治郎はん”と呼ばれて大阪の顔だった。祖父・二代目、父・三代目（坂田藤十郎）は人間国宝となった。関西の名門、成駒家の御曹司も襲名から１０年。「国宝」では歌舞伎の全場面での責任を負ったという鴈治郎はんの舞台を、追い続けてはいかがかな。（演劇ジャーナリスト）