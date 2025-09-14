ＦＣ東京はＪ１リーグ第２９節、１５日のホーム・東京Ｖ戦（味スタ・午後７時キックオフ）に向けて小平グラウンドで最終調整した。東京ダービーで４月２日の東京Ｖホームでの対戦は、２―２のドロー。２４年に東京Ｖが１６年ぶりにＪ１昇格後、昨年の２試合を含めリーグ戦３試合連続で引き分けとなっている。

ＦＣ東京がリーグ戦で東京Ｖに勝てば、０８年４月１２日（味スタ、アウェー）以来、実に６３６５日ぶり。練習後、松橋力蔵監督は「ダービーという熱い戦いになる。本当にエネルギーが充満した空間になると思うので、そこを全部飲み込むくらいに。（選手たちも）気持ちは絶対に入っていると思うので、そこを全開にやってほしい。我々をサポートしてくれる、みんなのエネルギーも自分たちの中に入れて。落ち着いてなんていうゲームにはならないと思うし、本当に熱い戦いになる。その中で勝ち点３を取れるゲームをしたい」と言葉に力を込めた。

順位はＦＣ東京が１６位（勝ち点３１）で東京Ｖが１５位（同３２）と接近しており、１７位（横浜ＦＭ、同２５）、１８位（湘南、同２５）まで６差はあるとはいえ、シーズン終盤に向け重要な一戦であることに変わりない。昨年４月のダービーで２得点したＭＦ遠藤は「あの２点で自分自身のＦＣ東京のキャリアが始まった。この試合に掛ける思いは自分もそうですし、サポーターの方々も強いと思う。期待に応えられるようにプレーで示したい」と意気込んだ。