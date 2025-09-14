ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ハワイアンキルト風のアートがかわいい「ワッフル織のキルトラグ」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ワッフル織のキルトラグ」ミッキーモチーフ

© Disney

サイズと価格：【約130×190】7,990円（税込）、【約190× 190】9,990円（税込）、【約190×240】11,990円（税込）

仕様：ずれ防止バンド付き

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

表地が綿素材のワッフルコットンのキルトラグ。

肌触りがさらりと心地よく、暑い日のリビングも過ごしやすくしてくれます。

© Disney

また、パステルカラーがやさしいハワイアンキルト風のデザインなのもポイントです。

絵柄にミッキーモチーフが隠れているのも楽しい！

© Disney

ワッフルコットンは肌ざわりが良いのはもちろん、見た目も涼しげ☆

淡いカラーリングなので、どのようなインテリアにもおしゃれに馴染みます。

さらにホットカーペットに対応しているのも高ポイントです。

裏には、ずれ防止のバンド付き。

ホットカーペットなどと重ねて使ってもずれる心配がありません。

さらに、ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いも可能です。

さらっと爽やかなワッフルコットンを使用した、ぐっすり眠れるキルトラグ。

ハワイアンキルト風のアートが可愛い、ディズニーデザイン「ワッフル織のキルトラグ」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

