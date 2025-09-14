ミッキーモチーフとパステルカラーのハワイアン柄！ベルメゾン ディズニー「ワッフル織のキルトラグ」
ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」
今回は、ハワイアンキルト風のアートがかわいい「ワッフル織のキルトラグ」の紹介をします☆
ベルメゾン ディズニー「ワッフル織のキルトラグ」ミッキーモチーフ
© Disney
サイズと価格：【約130×190】7,990円（税込）、【約190× 190】9,990円（税込）、【約190×240】11,990円（税込）
仕様：ずれ防止バンド付き
販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ
表地が綿素材のワッフルコットンのキルトラグ。
肌触りがさらりと心地よく、暑い日のリビングも過ごしやすくしてくれます。
© Disney
また、パステルカラーがやさしいハワイアンキルト風のデザインなのもポイントです。
絵柄にミッキーモチーフが隠れているのも楽しい！
© Disney
ワッフルコットンは肌ざわりが良いのはもちろん、見た目も涼しげ☆
淡いカラーリングなので、どのようなインテリアにもおしゃれに馴染みます。
さらにホットカーペットに対応しているのも高ポイントです。
裏には、ずれ防止のバンド付き。
ホットカーペットなどと重ねて使ってもずれる心配がありません。
さらに、ネットに入れればご自宅の洗濯機で丸洗いも可能です。
さらっと爽やかなワッフルコットンを使用した、ぐっすり眠れるキルトラグ。
ハワイアンキルト風のアートが可愛い、ディズニーデザイン「ワッフル織のキルトラグ」の紹介でした☆
ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。
