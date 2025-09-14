『明日はもっと、いい日になる』福原遥＆林遣都らが“涙”の撮了「このチームの一員になれて本当に幸せでした」【コメントあり】
俳優の福原遥が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『明日はもっと、いい日になる』（毎週月曜 後9：00）の最終話（15日放送）を控える中、クランクアップを迎えた出演者からコメントが到着した。
【写真】爽やかすぎる…浴衣姿で登場した福原遥、生田絵梨花ら
今作は、児童相談所を舞台に、そこで働く個性的な面々が子どもたちの純粋な思いに胸を打たれ、その親までをも救っていく姿を温かく描く完全オリジナルストーリーのハートフルヒューマンドラマ。福原は神奈川県警所轄警察署強行犯係の刑事から児童相談所へ出向することになる主人公の夏井翼を演じる。
3ヶ月以上におよぶ撮影期間をともにしてきたキャスト、スタッフ陣は、撮影最終日も抜群のチームワークで順調に撮影を進める。カメラが回ると真剣な表情で演技に集中する一同だが、カットがかかると福原を中心に和やかな雰囲気で過ごしていた。そんな本作のオールアップは、一時保護所でのシーンに。
最後まで繊細に丁寧に芝居を紡いだキャストたち。監督からラストシーンのオッケーが出ると、スタッフの声掛けで撮影が終了。ホッとした表情を浮かべつつも、こどもたちが泣きながら一生懸命にあいさつをする姿を見て、思わずもらい泣きをする福原をはじめとしたキャスト。花束を受け取った風間は「大変な中でみんなが笑っているというのが、本当に本当にすてきで強い現場だなと思いました」と話す。
役柄同様、現場でも皆から慕われる柳葉は「柳葉敏郎、役者人生40数年、こんなに穏やかな人間を演じたことはありません（笑）。なので、反発がちょっと怖いです（笑）」と最後まで周囲を笑顔で包んだ。
林は「不思議とこの現場に来て撮影が始まると、不安は一切なくなって、この人たちと一緒だったらどんなに撮影が大変でも難しいテーマの作品でも必ず毎週いいドラマをたくさんの人に届けられるなという信頼と安心感がある現場でした」と胸の内を明かし、福原は「こどもたちが何よりいつも笑顔で一生懸命で、刺激をもらいながら楽しく撮影ができました。林さんともたくさんお話をさせていただいて、いつも翼を大切に考えて引っ張っていってくれて本当に感謝しています。とても楽しい現場でした。皆さん大好きです」と熱い思いを語った。終始温かく和やかな雰囲気に包まれながら撮影終了となった。
■キャストコメント
・福原遥
「本当に皆さん大好きです！なんてすてきな現場なんだろうと毎日思いながら撮影させていただきました。本当に私はまだまだ未熟で力不足なところがいっぱいあったのですが、毎日現場に来ると皆さんが温かく迎え入れてくださって、それがすごく幸せだなと思いながら日々撮影していました。この作品自体も考えさせられることがたくさんあって、林さんはじめキャストの皆さん、スタッフの皆さんとたくさんお話させていただきながらお芝居をさせていただいて、ドラマが放送になり周りから“見てるよ”というメッセージをたくさんいただいて、ちゃんとこの作品がたくさんの人に届いているなと思ってうれしくなりました。そして、こどもたちが何よりいつも笑顔で一生懸命で、刺激をもらいながら楽しく撮影ができました。林さんともたくさんお話をさせていただいて、いつも翼を大切に考えて引っ張っていってくれて本当に感謝しています。とても楽しい現場でした。皆さん大好きです。ありがとうございました」
・林遣都
「ラストスパートは怒濤（どとう）の撮影で、撮影現場に来るのが当たり前の毎日になっていたので、終わる感じがしていなくて。今日、ここに来たら終わっちゃうんだと思うと本当にさみしくなりました。明日急にさみしさが押し寄せてくるのでは、と思っています。本当に居心地がいい現場で、頼りになる方しかいなくて。難しい題材の作品でしたので僕も児相の方たちの言葉や思いに責任を持って伝えなければいけない役ということもあり、悩むこともありました。ですが、不思議とこの現場に来て撮影が始まると、不安は一切なくなって、この人たちと一緒だったらどんなに撮影が大変でも難しいテーマの作品でも必ず毎週いいドラマをたくさんの人に届けられるなという信頼と安心感がある現場でした。いろんな面で感謝しています。そして翼さんとたくさんいろんなシーンを重ねて、１話での“この人嫌いかも”という遥ちゃんのオリジナルのセリフなど、秀逸な掛け合いがたくさんあって、他にはない彩り豊かなバディを一緒に作ることができて良かったです。皆さんとこのドラマを届けられたことを誇りに思っていますし、このチームの一員になれて本当に幸せでした。ありがとうございました！」
・風間俊介
「本当に楽しかったですし、みんなの笑顔があふれる現場だったなと思います。大変なこともそれぞれあったかと思います。暑かったですし、撮影の日数も限られている、そんな大変な中でみんなが笑っているというのが、本当に本当にすてきで強い現場だなと思いました。制作発表のときも言わせていただいたのですが、ドラマというものは、皆さんにこういうことがあるんだ、こういうことを考えてほしいというメッセージを伝えることができると思います。しっかりこどもたちのことを考えようというメッセージが伝わっていると思います。皆さんと一緒に物語が作れて本当に幸せでした。ありがとうございました！」
・柳葉敏郎
「まずは、スタッフの皆さんこの“激アツ”の中、本当にお疲れさまでした。ありがとうございました。本当に我々のパフォーマンスを助けていただきました。柳葉敏郎、役者人生40数年、こんなに穏やかな人間を演じたことはありません（笑）。なので、反発がちょっと怖いです（笑）。本当にありがとうございました」
