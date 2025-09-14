◇プロボクシングスーパーフェザー級6回戦 堤麗斗（志成）《TKO1回2分18秒》ハビエル・マルティネス（米国）（2025年9月13日 米ネバダ州ラスベガス アレジアント・スタジアム）

アマ9冠の堤麗斗（22＝志成）が米ネバダ州ラスベガスのアレジアント・スタジアムでプロ3戦目に臨み、1回2分18秒TKO勝ちでデビュー3連勝を飾った。

接近戦を仕掛けた堤はいきなり左ボディーをクリーンヒット。ロープ際に追い詰めるとフックとアッパーを次々と浴びせ、左の連打でダウンを奪取。相手のマルティネスは何とか立ち上がったが、戦意喪失した様子を見てレフェリーが試合を止めた。

世界スーパーミドル級4団体統一王者サウル・“カネロ”・アルバレス（35＝メキシコ）とWBA世界スーパーウエルター級王者テレンス・クロフォード（37＝米国）による超ビッグマッチが行われる興行でド派手な初回TKO勝ちした堤は「ちょっと時間がかかるかなと思ったが、うまく倒すことができた。いいボディーが入ってそこから徐々に流れをつかめたので、チャンスかなと思って（仕留めに）いった」と胸を張った。

米老舗専門誌「ザ・リング」とアンバサダー契約を結ぶ堤は、5月に米ニューヨーク・タイムズスクエアで開催された同誌主催の大型興行でプロデビューし大差判定勝ち。7月に同地のルイ・アームストロング・スタジアムで行われた2戦目では2回28秒TKO勝ちを飾っており、2戦連続のTKO勝利。リング上では同イベントを運営するサウジアラビア総合娯楽庁のトゥルキ・アラルシク長官へ「このような機会を設けていたただき感謝している」と述べた。

次戦は12月にサウジアラビア国営イベント「リヤド・シーズン」参戦も浮上している。