「陸上・世界選手権、女子１００メートル障害予選」（１４日、国立競技場）

初の日本代表に選出された中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝は、し烈な３着争いに加わったが、１２秒８８の６組５着で準決勝進出を決めた。

ゴール後、電工掲示板に予選通過が表示されると、口を手で覆い、喜びを噛みしめた。夫のハードル選手、豊田将樹も手を合わせて祈るように見守る中での快走だった。レース後、中島は「もう本当にここに至るまですごく長かった。このユニホーム姿をたくさんの方々にみせられたことをうれしく思います。準決勝はもう当たって砕けろで全力で頑張ります」と笑顔。「彼がいなかったら、この舞台にこれていない。すごく支えになっている。彼の分までこの舞台で頑張りたい」と夫への思いも語り、「同級生の真子も準決勝に残った。全力の笑顔で楽しみたい」と準決勝を見据えた。

中学校３年時に全国制覇してから、不振に陥り、苦しい時間が続いた。しかし、２４年頃から徐々に調子を上げると、３０歳になった今年、ようやく日の目を見た。日本代表カラーのサンライズレッドのＴシャツを身につけた時には「ちょっとうるっときた。やっとこれを着られたんだという実感が湧いてきた」と感無量だった。

今季一気に飛躍。７月の日本選手権では２位。その後、フィンランドでのレースで日本歴代２位で、参加標準記録（１２秒７３）を突破する１２秒７１をマークし代表入りを果たした。「自分のドキドキ、ワクワクな気持ちを全てレースに込めたい。自分にしかできない走りをしたい。ここに至るまですごく長い時間がかかった中で、たくさんの人に支えられた。感謝の気持ちをぶつけたい」と意気込んでいた。