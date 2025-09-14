【リーグアン】オセール 1−2 モナコ（日本時間9月14日／スタッド・ドゥ・ラベ・デシャン）

【映像】圧巻の動き出し→フィニッシュの瞬間

モナコの日本代表FW南野拓実が、2試合連発となるゴールを挙げた。

代表戦明けの一戦でモナコは敵地でオセールと対戦。左サイドハーフで先発した南野は前半終了間際に先制点を挙げた。

ボックス中央でポストプレーをしたFWフォラリン・バログンのラストパスはFWミカ・ビエレスに通らず。しかしこのこぼれ球に誰よりも先に反応した南野が冷静で右足で撃ち抜いた。

解説を務めた中山淳氏は「いいところに入ってきましたね。嗅覚みたいなものが働いたと思います。（バログンからの）リターンを受けようと入って行ったのが良かった」と南野の動き出しを称えた。

するとSNS上ではファンたちが「俺たちのタキ！」「素晴らしい嗅覚」「これぞ南野というような動き出し」「ナイスポジショニング！」「たった1回のチャンスを決め切る力よ」と大絶賛している。

前節のストラスブール戦で今季初ゴールを挙げた南野は、これでリーグ戦2戦連発。後半アディショナルタイムまでプレーした南野の活躍もありモナコが2ー1で勝利している。

（ABEMA de DAZN／リーグアン）